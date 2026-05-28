Circ a la Plaça Vella en el dia mundial de l'esclerosi múltiple

La Plaça Vella es convertirà aquest divendres en l’escenari del Circ de la Vida. Terrassa Esclerosi Múltiple (TEM) commemorarà el dia mundial d’aquesta malaltia autoimmune amb una jornada festiva i de sensibilització que tindrà el llenguatge del circ com a fil conductor. L’entitat, fundada i impulsada per persones que conviuen amb l’afecció, ha volgut convertir la celebració en un espai de trobada, visibilització i suport mutu.
La proposta comptarà amb les actuacions de Mondo Momo, dedicats a l’animació familiar, i del pallasso de proximitat Albert Vinyes, artista amb una llarga trajectòria en el teatre de carrer i el clown. Ells s’encarregaran d’obrir i tancar una jornada pensada per connectar emocions, cultura i consciència social.
A més, hi haurà un berenar solidari, amb la col·laboració de l’Orxateria Ribera, que oferirà orxata i coca per als assistents, i la lectura d’un manifest en suport a les persones amb esclerosi múltiple, amb l’acompanyament dels Castellers de Terrassa, que hi aportaran el seu suport simbòlic.
La jornada també compta amb la implicació de l’associació de veïns de Can Roca i Marc Ribera Studio & Live Sound.
Des de la seva creació, TEM s’ha consolidat com un punt de trobada per a persones afectades i familiars, amb l’objectiu de crear una xarxa de suport basada en l’experiència compartida. L’associació aspira a continuar creixent i esdevenir un referent a la ciutat en l’acompanyament i l’atenció al col·lectiu.
Amb aquesta iniciativa, TEM vol aprofitar una data clau del calendari internacional per donar visibilitat a una malaltia que afecta milers de persones i reforçar el missatge de comunitat, suport i esperança.