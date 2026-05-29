B. Braun rep el premi a la trajectòria empresarial de la Cambra de Comerç de Terrassa

Els Premis Cambra 2026 ja tenen propietaris. La Cambra de Comerç de Terrassa ha fet públic aquest divendres el palmarès dels seus guardons anuals, que distingeixen B. Braun amb el reconeixement a la trajectòria empresarial, així com Isotubi en internacionalització, WindowSight en innovació en la transformació digital, Vicente Torns en estratègia ESG i Herix com a millor inciativa emprenedora.
Els guardons corresponents a l’edició 2026 s’entregaran el 16 de juliol al Casino de Rubí. En total, les quatre categories a concurs han rebut 24 candidatures, valorades per un jurat integrat per representants institucionals, empresarials i dels mitjans de comunicació, mentre que el premi a la trajectòria, com és habitual, és atorgat pel comitè executiu de l’entitat.
Una trajectòria consolidada en el sector sanitari i industrial
El Premi a la Trajectòria Empresarial ha estat per a la família B.Braun, del grup empresarial B.Braun (Rubí) referent mundial en la tecnologia mèdica i de la salut.
Actualment, el Grup B. Braun és un dels líders mundials del sector, amb més de 64.000 empleats i una facturació consolidada que l'any 2024 va assolir els 9.100 milions d'euros. La seva trajectòria arrela en la iniciativa del Sr. Julius Wilhelm Braun, que l'any 1839 va obrir una petita farmàcia a la localitat alemanya de Melsungen per produir instruments quirúrgics i material per a la medicina. La missió del grup - protegir i millorar la salut de les persones en tot el món, estant al costat de pacients i professionals - impregna també la seva política de recursos humans, on la plantilla és considerada la pedra angular de l'organització.
Avui, la Sra. Anna Maria Braun, de la sisena generació familiar, n'és la consellera delegada. És filla del Sr. Ludwig Georg Braun, qui va compaginar les seves tasques directives amb la presidència de la Confederació de Cambres d'Indústria i Comerç d'Alemanya (DIHK).
B. Braun, a Espanya compta amb 2.700 col·laboradors, 13 centres de diàlisi, 18 instal·lacions, 5 centres de producció, R+D i logística, un centre corporatiu de R+D de medicaments injectables i un centre d'excel·lència OR Supply que coordina l'activitat mundial del grup.
Internacionalització: més de 40 mercats i estratègia industrial global
El guardó en internacionalització ha estat per a Isotubi, empresa de Castellbisbal especialitzada en tubs i accessoris d’acer, que ha consolidat la seva presència en més de 40 països.
La companyia ha evolucionat d’un fabricant local a un actor global en sistemes de press-fitting d’acer inoxidable, apostant per mercats d’alta exigència tècnica com Alemanya, França, Itàlia, el Regne Unit i els Estats Units, on ha reforçat la seva competitivitat mitjançant aliances estratègiques i certificacions internacionals.
Innovació digital: art, televisors i nous canals culturals
El premi a la innovació en transformació digital ha estat per a WindowSight, empresa de Terrassa que ha desenvolupat una plataforma d’art en streaming amb més de 15.000 obres i 250 artistes.
El projecte integra la seva tecnologia en sistemes operatius de televisió i plataformes de digital signage, convertint pantalles inactives en galeries d’art dinàmiques en entorns domèstics, corporatius i sanitaris.
Estratègia ESG: indústria circular i descarbonització del coure
El Grup Vicente Torns ha estat reconegut en la categoria ESG per la integració dels criteris ambientals, socials i de governança en el seu model industrial.
L'empresa ha posat en marxa un forn de fosa UpCast amb capacitat per reciclar fins a 12.000 tones anuals de coure, dins d’una estratègia orientada a la descarbonització, l’eficiència energètica i l’economia circular.
Emprenedoria: tecnologia per salvar temps en emergències pediàtriques
La millor iniciativa emprenedora ha estat per a Herix, projecte de salut digital nascut a Sant Cugat del Vallès que aborda una necessitat crítica: la resposta davant reaccions al·lèrgiques greus en infants.
El sistema combina identificació visual d’al·lèrgens i instruccions d’emergència accessibles mitjançant codi QR sense necessitat d’app, amb l’objectiu de facilitar l’actuació de docents, famílies i cuidadors en situacions d’anafilaxi.