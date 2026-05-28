Terrassa es mobilitza en defensa de l’educació pública

Terrassa ha viscut aquest dijous una gran mobilització en defensa de l’educació pública, coincidint amb la vaga territorial del Vallès Occidental. Més de 300 persones, segons fonts policials, s'han sumat a la convocatòria impulsada per l’Assemblea Docent de Terrassa, que ha comptat amb el suport de nombroses entitats educatives, culturals i sindicals de la ciutat i del territori.
En un ambient reivindicatiu, però també festiu i comunitari, docents, famílies, estudiants, infants i col·lectius de cultura popular s'han aplegat a la plaça de la Torre del Palau abans d’iniciar una cercavila pels carrers del centre. La comitiva ha passat per la plaça Vella i ha finalitzat al raval de Montserrat.
Un cop davant el consistori, Núria Ramon, representant de l’Assemblea Docent de Terrassa, i David Vega, vocal del moviment, han llegit el manifest de la jornada. Durant la intervenció, han denunciat les mancances estructurals del sistema educatiu i han advertit que “l’educació pública no es toca, es defensa”, subratllant que “quan es retalla l’educació, es retalla el futur”. També han reivindicat que “avui defensem molt més que unes condicions laborals” i que “defensar l’educació pública no és la lluita d’un col·lectiu. És una lluita col·lectiva”.
El manifest també ha posat el focus en la situació dels professionals dels centres educatius, reclamant “més personal, menys ràtios, més suport emocional, més estabilitat i més respecte per tota la tasca educativa”. En aquest sentit, els portaveus han lamentat que fa “massa temps que els centres educatius sostenen aquestes mancances en silenci” i han apuntat que no s'ha d'ignorar aquest malestar. El discurs s'ha tancat amb un missatge de continuïtat en les mobilitzacions: “Continuarem organitzant-nos i sortint al carrer”.
La jornada s'ha completat amb balls de cultura popular i actuacions de lluïment, convertint la protesta en una demostració de força i cohesió de la comunitat educativa terrassenca.
La mobilització ha visualitzat el caràcter transversal de la protesta. A banda dels docents, també hi han participat La Pepeta (conjunt d’AFAs de Terrassa), la Coordinadora de Grups de Cultura Popular, sindicats com USTEC, CGT, Intersindical, ASPEC i el Sindicat d’Estudiants, així com el SEPC, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i diversos grups municipals.
Un augment de 400 euros en quatre anys
La darrera proposta que el Departament d’Educació ha plantejat als sindicats inclou un increment salarial de gairebé 400 euros mensuals bruts en quatre anys, segons han confirmat fonts de la conselleria. Aquesta xifra surt de l’increment del 30% del complement específic pactat amb CCOO i UGT però aplicat en tres anys i amb un nou càlcul. Així, el 2029 l’augment seria de 267,33 euros per a mestres i 273,36 per a professors de secundària. A això cal sumar-hi el nou complement salarial que seria de 46,90 euros mensuals aquest any i uns 125 el 2029. D’aquesta manera, l’increment mensual en quatre anys va dels 392 euros per als mestres als 398 per als professors, segons els càlculs d’Educació. Els sindicats, però discrepen d’aquesta quantitat.