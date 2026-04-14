Adjudicada la reforma del carrer d’Arquimedes per 689.000 euros

L’Ajuntament de Terrassa ja ha adjudicat les obres definides en la primera fase del projecte d’urbanització del carrer d’Arquimedes, concretament en el tram comprès entre la plaça del Progrés i el carrer de Grànius. Aquesta resolució determina que l’empresa encarregada de dur a terme aquesta actuació serà Serveis i Manteniments Servial, SL, després d’aconseguir màxima puntuació de 100 punts en el concurs públic. El termini per completar els treballs és de vuit mesos. L’objectiu és transformar la via habitualment congestionada en un espai més amable i verd.
La proposta de Servial va ser la seleccionada gràcies a una oferta econòmica de 689.007,24 euros, amb l’IVA inclòs. Aquesta xifra suposa una rebaixa del 22,39% respecte al pressupost base de licitació inicial, que ascendia a 887.751,64 euros, i li va permetre sumar els seixanta punts de l’apartat econòmic. Fins a un total de vuit constructores es van presentar al concurs públic.
La reurbanització del carrer d’Arquimedes, entre Progrés i Grànius, suposarà una transformació integral de la seva fisonomia actual. L’objectiu és consolidar definitivament les millores que s’havien assajat mitjançant l’urbanisme tàctic per convertir la via en un “eix cívic” on es prioritzi clarament el pas dels vianants.
Un disseny per a la pacificació
La pacificació es traduirà en una ampliació significativa de les voreres per millorar l’accessibilitat, tot mantenint una vorada de granet amb una cara vista de 3 centímetres de separació amb la calçada per garantir el correcte drenatge de l’aigua. La reurbanització combinarà diverses textures i colors per distingir els usos de cada espai. L’espai de pas per als vianants conservarà el tradicional panot de nou pastilles. En les zones d’estada s’utilitzaran llambordes ceràmiques vermelles i elements d’acer corten per donar calidesa a l’entorn.
Verd urbà contra l’illa de calor
L’actuació inclou mesures específiques per mitigar l’efecte d’“illa de calor” amb la creació de nous parterres lineals on es plantarà arbrat caducifoli, una mesura que busca crear zones d’ombra a l’estiu i millorar la qualitat de l’aire. Aquesta intervenció integral de façana a façana culminarà amb una futura segona fase, encara pendent de subvenció, que ha de connectar l’espai verd de la plaça del Progrés amb la plaça de Freixa i Argemí a través de la cruïlla amb el carrer de Gutenberg.