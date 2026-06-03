Els Capgrossos de Terrassa guanyen el pols al rellotge i faran ballar les 46 figures a la Plaça Vella

L’Associació de Nans i Capgrossos de Terrassa ha assolit el gran objectiu de la temporada. Després d'iniciar fa unes setmanes una intensa campanya per trobar portadors per a les 46 figures de la ciutat, l'entitat ha confirmat que ha reunit els voluntaris necessaris per aconseguir que tots els capgrossos surtin al carrer i ballin simultàniament a la Plaça Vella durant la Festa dels Capdidats d'aquest dissabte, 6 de juny. “Hem arribat justos però ho hem tornat a aconseguir; avui hem tancat els darrers voluntaris d’enguany”, confessa alleujat el president de l’associació, Bernat Carles.
Aquest èxit de convocatòria ha estat possible gràcies a la implicació de l'AEiG Torrent de les Bruixes (El Cau de Terrassa), la fidelitat de balladors d’anteriors edicions i la resposta de nous voluntaris que es van engrescar arran de la crida mediàtica de les darreres setmanes. “De la gent nova, hi tenim de totes les edats, i el que és més interessant, persones que no estan vinculades a la cultura popular de la ciutat”, destaca Carles, celebrant l'obertura de l'entitat a nous perfils.
Els motors ja estan totalment engreixats després que aquest dimecres, 3 de juny, hagi tingut lloc l’assaig final per polir els detalls de la jornada. De fet, la intenció dels organitzadors és exprimir al màxim aquest teixit humà i muntar un Ball de la Tereseta especialment gran, que aspira a omplir la plaça no pas amb una, sinó amb dues grans rotllanes de balladors movent-se alhora.
Aquesta gran mostra i actuació de tot el planter de capgrossos servirà per acompanyar l’acte central de la jornada: la presentació oficial dels capdidats al Capgròs de l’Any 2026 i els seus tradicionals discursos satírics per convèncer el públic. Tot i que l’Associació de Nans i Capgrossos de Terrassa no participa directament en l'organització d'aquest certamen, el seu president es mostra “amb ganes de conèixer el nou Capgròs i poder fer més llaços i conèixer d'aprop la seva història”, alhora que aprofita l'avinentesa per desitjar molta sort a tots els candidats i felicitar-los per la seva tasca a la ciutat.