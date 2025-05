Adjudicades les obres del pàrquing per als voluntaris forestals de Terrassa

L’Ajuntament ha signat el contracte per a la construcció d’un nou aparcament per a l’Agrupació de Defensa Forestal (ADF) de Terrassa a la seu de l’entitat de voluntaris, al polígon Els Bellots. El projecte ha estat adjudicat a l’empresa Construcciones Metálicas MEPAL SL per un import de 128.986,48 euros.

El tinent d’alcalde de Territori i Habitatge, Xavier Cardona, i la regidora de Protecció Civil, Ruth Hibernón, van assistir aquest dimarts al vespre al sopar d’agraïment als voluntaris forestals per la seva feina en la campanya 2024. En el sopar es va reconèixer la gran tasca que duen a terme els 58 voluntaris que avui dia formen el cos d’ADF de Terrassa, “així com agrair-los el seu temps i compromís per protegir la natura i sensibilitzar els més joves sobre la necessitat de protegir el medi ambient”. Enguany també s’ha volgut mencionar especialment la seva tasca amb les víctimes de la dana, “donant suport logístic en el recapte de materials, i arribant fins a Algemesí i Picanya per oferir la seva ajuda com a voluntaris”.

Termini d'execució

Durant el sopar, els regidors van informar als assistents sobre el procés del futur aparcament a la seu de l’agrupació, ubicada al sector d'Els Bellots, al carrer de l’Aigua. La previsió municipal passa per iniciar les obres “en els propers mesos”. El termini estimat d’execució és de deu setmanes. El projecte, consistent en el condicionament d’un mòdul auxiliar, va ser aprovat de manera definitiva l’octubre del 2024. L’aparcament tindrà espai per a sis vehicles, més una zona de magatzem.

El consistori també va informar els voluntaris de l’adquisició d’un nou vehicle “que ha de permetre als voluntaris desplaçar-se amb més seguretat i rapidesa”. Es tracta d’un tot terreny completament equipat, amb una cisterna d’aigua de 500 litres, “pensat per facilitar intervencions ràpides i eficients en conats d’incendis forestal”.