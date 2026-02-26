L'Escola Pia convida les famílies a conèixer el dia a dia dels infants d'I3

L’Escola Pia de Terrassa organitza una xerrada informativa adreçada a les famílies d’infants que el curs vinent iniciaran I3, amb l’objectiu de donar a conèixer com s’estructura el dia a dia a l’etapa d’educació infantil i quines experiències viuen els nens i nenes en aquest primer any d’escolarització.
La trobada tindrà lloc el dimecres 4 de març, a les 17.30 hores, a l’edifici d’Infantil del centre, situat al carrer de Vallhonrat, 12. La xerrada anirà a càrrec de l’equip docent d’I3, que explicarà el funcionament de l’etapa, les dinàmiques de l’aula i les activitats que acompanyen els infants en aquest procés d’adaptació.
L’acte també servirà perquè les famílies puguin resoldre dubtes i obtenir informació de primera mà sobre l’organització del centre i el projecte educatiu en aquesta etapa clau. L’aforament és limitat, per la qual cosa cal confirmar l’assistència prèviament mitjançant un formulari.
Paral·lelament, l’Escola Pia també comparteix la seva experiència a través de la ràdio. Recentment, el centre ha participat en el programa A prop de l’aula de Ràdio Terrassa, on s’ha abordat el pas dels infants a I3 en una conversa orientada a oferir informació i orientació a les famílies interessades.