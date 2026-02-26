El CST posa en marxa un Equip de Tractament Assertiu Comunitari per reforçar l’atenció en salut mental

El Consorci Sanitari de Terrassa ha desplegat un Equip de Tractament Assertiu Comunitari (ETAC) al Centre de Salut Mental d’Adults de Terrassa, en el marc del pla pilot impulsat pel Departament de Salut de Catalunya. El nou dispositiu té com a objectiu reforçar l’atenció comunitària a persones amb trastorns mentals greus i persistents, mitjançant un model assistencial intensiu, proactiu i centrat en la persona.
L’ETAC s’integra dins la xarxa de salut mental del CST per donar resposta a una necessitat detectada en l’atenció a pacients amb elevada complexitat clínica i social, en un context d’alta demanda assistencial i dificultats per garantir la continuïtat de cures amb els models convencionals. El CSMA de Terrassa dona cobertura a una població aproximada de 135.000 habitants del municipi i de l’àrea d’influència del Vallès Occidental Est.
El projecte s’emmarca en el pla pilot del Departament de Salut, alineat amb les directrius del Pla Director de Salut Mental i Addiccions, que aposta pel reforç de la psiquiatria comunitària, la continuïtat assistencial entre dispositius i la reducció de la càrrega familiar i social associada als trastorns mentals greus. El programa té una durada prevista d’un any i preveu el desplegament de cinc equips ETAC a tot Catalunya, un dels quals al CST.
Un model intensiu i proactiu
El funcionament de l’ETAC es basa en un model assistencial flexible i intensiu, amb intervencions principalment “in vivo”, al domicili i en l’entorn comunitari del pacient. L’enfocament és assertiu i proactiu, amb l’objectiu de prevenir crisis, millorar l’adherència als tractaments i evitar la desvinculació del sistema sanitari. Es tracta d’un model avalat per l’evidència científica i per experiències consolidades tant a escala internacional com estatal.
L’equip està format per professionals de psiquiatria, infermeria especialitzada en salut mental, treball social, treball ocupacional i suport administratiu, que treballen de manera interdisciplinària i coordinada amb la resta de dispositius del territori, com l’Atenció Primària, l’Hospital de Dia i la Unitat d’Hospitalització Breu. Cada pacient disposa d’un pla terapèutic individualitzat i d’un professional de referència.
El dispositiu s’adreça a persones adultes amb trastorns mentals greus que presenten alta discapacitat funcional, elevada utilització de recursos hospitalaris o risc de desvinculació, sovint associats a situacions de vulnerabilitat social. En la fase pilot, es preveu atendre entre 40 i 60 pacients, amb una ràtio aproximada d’un professional per cada deu persones.
Avaluació i impacte
Entre les funcions principals de l’ETAC hi ha el seguiment clínic i farmacològic intensiu, la intervenció domiciliària, el maneig de crisis per evitar ingressos innecessaris, la rehabilitació psicosocial, el suport a les famílies i la coordinació amb la xarxa sanitària i social. El model preveu una estada mínima de 18 mesos, amb revisions periòdiques i criteris d’alta orientats a garantir l’estabilitat clínica.
El funcionament i els resultats del dispositiu seran avaluats mitjançant indicadors clínics, socials i operatius, com la reducció d’ingressos i urgències psiquiàtriques, l’adherència al tractament i la qualitat de vida percebuda. Amb aquesta iniciativa, el Consorci Sanitari de Terrassa referma el seu compromís amb un model de salut mental comunitari, de proximitat i integrat al territori.