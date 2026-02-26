Terrassa organitza una nova edició del programa d'activitat física saludable "Mou-te, tu hi guanyes!". Aquesta iniciativa, impulsada amb la col·laboració de nou entitats i associacions locals, té per objectiu acostar l'activitat física, la cultura i les relacions socials a la ciutadania des d'una perspectiva lúdica, comunitària i inclusiva.
Les sessions, totalment gratuïtes, començaran el 4 de març vinent i s'allargaran fins al desembre, amb propostes a l'aire lliure repartides per tots els districtes. Després de tancar l'any 2025 amb un rècord de 653 participants (amb un 81,6 % de dones i un 18,4 % d'homes), el programa d'aquest 2026 oferirà catorze activitats adaptades a tots els nivells físics.
Memòria i salut la vigília del Dia de les Dones
Un dels plats forts d'aquesta arrencada serà la ruta especial del 7 de març, vigília del Dia Internacional de les Dones. L'itinerari recordarà una de les tasques més dures que, històricament, han dut a terme moltes dones: rentar la roba als safareigs públics o comuns. Aquesta passejada vol fer valer la memòria i el paper clau del col·lectiu femení en la història quotidiana de la ciutat.
Segons Laura Rivas, tinenta d'alcalde i regidora de Salut, aquesta activitat "ens proposa unir memòria, salut i comunitat; recuperar la memòria de les dones que han sostingut la vida quotidiana de la ciutat i transformar-la en una activitat de salut i trobada comunitària". Rivas afegeix que el projecte té un gran impacte social perquè promou l'esport a tots els barris "atenent els eixos de desigualtat i posant les persones al centre".
Novetats als parcs i places
El creixement constant del projecte ha permès consolidar propostes molt ben valorades per les persones assistents, com els tallers de cuina saludable i les rutes patrimonials (que inclouen recorreguts lligats a la Fira Modernista i a entorns rurals). Entre les novetats destacades d'aquest any, algunes de les sessions de txi-kung es traslladaran al parc de les Percepcions, dins del parc de Vallparadís.
A més, s'estrenen les passejades saludables per a dones a Ca n'Anglada. Aquestes sortides, dinamitzades per la Fundació Educativa Terrassa i Dones Esperança, es faran el tercer dijous de cada mes a partir del 26 de març, i s'adrecen especialment a les dones que volen practicar la llengua catalana mentre fan exercici.
Una xarxa sòlida d'entitats implicades
El programa actua també com a motor de cohesió i obre un espai de proximitat i coneixença gràcies a la participació activa del teixit associatiu.
Enguany, continuen en cartell activitats com ara el Bicidijous, a càrrec de BiTer; l'Esport en família, amb el Consell Esportiu del Vallès Occidental; les Danses al parc, dinamitzades per l'entitat Treure Ball, i les Caminades de les Fonts, amb l'Associació de Propietaris i Veïns de les Fonts. Així mateix, l'oferta es manté amb les sessions de txi-kung, guiades per Alquímia Interna; la marxa nòrdica, de la mà de l'entitat Bastoners Caminadors, i la proposta Can Palet camina, impulsada per l'Associació de Veïnes i Veïns de Can Palet.
El programa és obert a tothom, però busca atreure especialment aquelles persones que no tenen incorporada l'activitat física en la seva rutina, que tenen risc de patir problemes derivats del sedentarisme, o bé que necessiten fer exercici moderat per prescripció mèdica per a millorar el seu benestar físic, mental i social.