CCOO proposa crear el primer Observatori Municipal de l’Equitat Educativa a Terrassa

CCOO Terrassa ha presentat aquest dijous la seva proposta de resolució pel ple municipal de divendres per crear l’Observatori Municipal de l’Equitat Educativa, un òrgan que, si prospera, convertiria la ciutat en la primera de Catalunya a disposar d’un instrument específic per analitzar i impulsar polítiques educatives des de la perspectiva de la igualtat d’oportunitats.
Manel Pérez, delegat d’Educació del sindicat, ha defensat que el repte de garantir les mateixes oportunitats a infants i adolescents “independentment de la classe social, l’origen o el gènere és una qüestió de ciutat i de país”. Tot i reconèixer l’existència de mesures com les beques de menjador, la tarifació social o els ajuts a extraescolars, ha assegurat que “no són suficients per garantir una equitat real”.
Pérez ha contextualitzat la proposta amb dades recents: el 34,7% dels infants a Catalunya es troben en risc de pobresa o exclusió social i l’abandonament escolar prematur se situa al voltant del 13,5%, amb una incidència molt superior entre joves vulnerables. “Les desigualtats socials tenen una traducció directa en les trajectòries educatives”, ha afirmat, tot defensant que les polítiques educatives han de ser també socioeducatives.
Segons CCOO, la ciutat ja disposa de dades recollides pel Servei d’Educació i l’Observatori de la Ciutat, però cal “fer un pas més” per coordinar la informació, millorar-ne la qualitat i convertir-la en eina de decisió. L’Observatori hauria d’identificar necessitats dels centres, elaborar propostes i elevar recomanacions al Departament d’Educació i altres administracions.
La proposta planteja un òrgan estable, amb reglament i estatuts propis, que impliqui centres públics i concertats, AFAs, universitat, tercer sector i la Sindicatura Municipal de Greuges. “No ha d’estar subjecte a l’eventualitat política”, ha remarcat Pérez, que confia que el govern municipal impulsi la seva creació “en el menor temps possible” si el ple l’aprova. El sindicat es mostra optimista de cara a l’aprovació de la seva proposta després de les trobades amb els grups municipals.