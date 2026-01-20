La caiguda d'un pi a la via afecta la circulació de l'R4 entre Terrassa i Manresa

La caiguda d’un pi sobre la via ha obligat a interrompre aquest dijous la circulació de la línia R4 de Rodalies de Renfe entre Terrassa i Castellbell i el Vilar. L’incident s’ha produït al pas de la infraestructura ferroviària pel municipi de Viladecavalls, amb afectacions al servei durant la tarda.
Protecció Civil ha activat la fase de prealerta del pla d’emergències Ferrocat a causa de l’incident. Segons ha informat l’organisme a través de les xarxes socials, el tall s’ha produït arran de la caiguda de l’arbre sobre la via, fet que ha impedit la circulació de trens en el tram afectat.
Els Bombers de la Generalitat han mobilitzat tres dotacions per retirar el pi, que també havia afectat la catenària. L’avís s’ha rebut a les 15.35 hores a través del telèfon d’emergències 112, i els efectius han treballat a la zona per garantir la seguretat i permetre la represa del servei.
Adif ha explicat que s’ha desplaçat el personal necessari per restablir la circulació tan aviat com fos possible. Per la seva banda, Renfe ha advertit que els trens podien quedar aturats i que els temps de recorregut s’han incrementat a mesura que els combois s’acostaven al tram afectat.
Passades les 17.30 hores, Protecció Civil ha informat que la circulació entre Terrassa i Castellbell i el Vilar ja s’havia restablert, un cop retirat l’arbre de la via, i s’ha donat per finalitzada la prealerta del pla Ferrocat. Adif ha comunicat que els trens afectats aniran recuperant gradualment la seva freqüència de pas habitual.
Renfe ha habilitat un servei per carretera per cobrir el tram mentre ha estat tallat, i ha decidit mantenir-lo per reforçar el servei un cop s'ha pogut recuperar la circulació de trens.