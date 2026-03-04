Inversió per a la millora del ferm a la xarxa viària

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica destinarà una partida propera als 13 milions d’euros durant aquest any per a l’adequació del ferm de la xarxa viària a les comarques barcelonines i de la Catalunya Central, amb incidència destacada a Terrassa i al Vallès Occidental. A tot el país hi haurà una inversió de 248 milions fins al 2029.
Una de les intervencions d’enguany serà a la carretera N-150. En concret, es renovarà l’asfaltat del tram que enllaça Terrassa i Sabadell, un eix de connexió bàsic i amb molt volum de trànsit, entre les dues capitals vallesanes. El pla d’inversions també inclou treballs de millora del paviment a la B-122, coneguda com la carretera de Rellinars, i a la B-245, dins el terme municipal de Viladecavalls. En aquesta mateixa àrea, també hi haurà la reparació de la carretera C-1413a al seu pas per Sant Cugat del Vallès.
Seguretat i empremta de carboni
La consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha subratllat aquest dimecres que la Generalitat està “doblant la inversió destinada al manteniment i millora dels ferms”, una injecció de pressupost molt important per “revertir un dèficit que s’havia produït” en la conservació de les infraestructures. Tota la campanya d’asfaltat pivota sobre dos eixos fonamentals: la seguretat i la descarbonització.
Segons Paneque, “aquest programa arriba per reforçar la seguretat a les carreteres, reduint la sinistralitat fins a un 20%. En aquest sentit, la consellera va recordar l’aprovació del Programa 2+1, per millorar la seguretat i reduir els xocs frontals. També, ha dit, s’aplicaran materials reciclaves que “ens asseguren una reducció fins al 25% de les emissions de diòxid de carboni”.