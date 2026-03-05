El termini per al Bo Lloguer Jove s’obre el 9 de març

La Generalitat obrirà el 9 de març el termini per sol·licitar el Bo Lloguer Jove, uns ajuts que seran de 250 euros al mes durant dos anys. Les sol·licituds es podran presentar fins al 13 de març a les 14 hores i es resoldran per ordre de registre fins a l’esgotament de la dotació inicial, que és de 29 milions d’euros. Els beneficiaris han de tenir fins a 35 anys en el moment de presentar la sol·licitud i residir legalment a Catalunya. A més, l’habitatge o habitació ha de constituir la residència habitual i permanent durant tot el període. S’atorga amb càrrec a fons estatals i la seva tramitació recau en l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.\r\n\r\nEntre els requisits també hi ha disposar d’una font regular d’ingressos i ser titular del contracte d’arrendament o poder-lo subscriure en un termini màxim de dos mesos des de la notificació de la concessió. A més, cap membre de la unitat de convivència pot ser propietari o usufructuari d’un habitatge ni tenir vincles familiars directes amb l’arrendador. Per poder optar a l’ajut, els ingressos de la unitat de convivència han de ser iguals o inferiors als 25.200 euros. A més, el lloguer o el preu de cessió de l’habitatge no pot superar els límits fixats en la resolució de la convocatòria.\r\n\r\nLes sol·licituds es podran presentar de manera telemàtica a través del portal de tràmits de la Generalitat o presencialment a les borses de la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social, a les oficines locals d’habitatge que col·laboren amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, així com a les dependències de l’organisme al territori.\r\n