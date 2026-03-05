Terrassa ja viu els efectes de la borrasca Regina

Terrassa ha viscut una jornada de dijous marcada per la inestabilitat meteorològica i la pluja abundant. L’estació meteorològica de Can Poal ha registrat més de 20 litres per metre quadrat fins al vespre, amb ratxes de vent que han arribat als 55,1 quilòmetres per hora. Aquestes dades han fet més que donar-li la raó a Protecció Civil, que va activar dimecres mateix l’alerta Inuncat a la ciutat, en risc moderat, davant la predicció de precipitacions i fortes ratxes de vent per la borrasca Regina que ens impacta aquests dies.
Aquest avís es manté durant tota la jornada de divendres també, ja que s’esperen pluges tot el dia que podrien deixar 14 litres per metre quadrat, amb especial intensitat durant les hores del migdia i primera hora de la tarda, i ratxes de vent que voregin els 30 quilòmetres per hora arreu de la ciutat.
A la resta de comarques de l’àrea metropolitana de Barcelona s’esperen ratxes de vent que podrien superar els 72 quilòmetres per hora, un factor que pot complicar la circulació i la seguretat en espais oberts i zones amb arbrat.
Davant aquest escenari, les autoritats locals i Protecció Civil demanen a la població que extremen la prudència en els desplaçaments. Es recorda especialment la perillositat d’apropar-se a rius, rieres o barrancs, així com la prohibició de creuar-los en cap cas, encara que el cabal d’aigua sembli mínim en un primer moment. La borrasca Regina també deixarà un fort temporal marítim amb onades de més de 2,5 metres a la costa, una situació que es podria allargar fins divendres al migdia.