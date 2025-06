Així ha estat la primera jornada de les PAU dels terrassencs

Nervis, tensió i inquietud eren les sensacions que es respiraven a les diverses universitats i tribunals aquest al matí, poc abans de les 9 hores, instants previs a que estudiants de batxillerat se sotmetessin al primer examen de les Proves d’Accés a la Universitat. Prou diferent de l’ambient que es percebia una mica més d’una hora més tard, quan els alumnes sortien de les classes amb alleujament, pulsacions rebaixades però, per què no dir-ho, encara alguns nervis.

Prop d’un miler d’estudiants de centres terrassencs han estat citats a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), a falta de tribunals a la nostra ciutat. Els dos grans focus d’egarencs al Campus de la UAB eren la Facultat de Ciències de l’Educació i la d’Economia i Empresa, i en aquesta última és precisament on han convergit més centres de la ciutat.

Els alumnes començaven aquest llarg i estressant procés per l’examen de Llengua Castellana i Literatura, a les 9 hores, i sobre les 10 ja hi havia els més ràpids fora de les classes, comparant resultats. L’Aleix Briansó, l’Izan Romero i el Quim Piqueras, tots tres de l’Escola Mare de Déu del Carme, caminaven satisfets comentant la jugada. “Ha anat molt bé, la veritat. Algun dubte, però molt contents”, explicaven. Tots tres aparentaven seguretat, i no han estat esclaus dels nervis dels últims moments, arribant a la universitat: “Al bus, hem estat jugant amb el mòbil, per evadir-nos una mica. Si has estudiat ja prèviament, has fet ja el que tocava”.

Una mica més de nervis respiraven la Mireia Balada i la Paula Berrocal, de l’INS Montserrat Roig, malgrat que també han sortit contentes d’aquesta primera prova. “Ha anat molt bé. Esperàvem que les preguntes fossin més difícils, i eren més o menys com el model d’examen. Han anat bé les classes de repàs amb la professora per arribar preparades”.

Nervis i concentració, tot i la calor

Un dels protagonistes i, fins i tot, condicionants d’aquesta primera jornada de selectivitat ha estat la intensa calor, amb termòmetres arribant a marcar 35ºC a Bellaterra. Els més afortunats tenien aire o ventiladors a la classe de l’examen, altres havien d’obrir la finestra per ventilar mínimament. Els vanos i qualsevol objecte que se li aproximés per la forma eren habituals pels passadissos.

Estudiants pels passadissos d`una facultat de la UAB amb ventalls per evitar la calor

Nebridi Aróztegui

Assegudes en unes escales a l’ombra, pal·liant els efectes d’aquesta intensa calor, es trobaven la Laura López i la Daniela Bustos, de Les Aimerigues. Elles tenien unes sensacions diferents a la resta, més aviat “estranyes”, perquè “han sortit uns exercicis que ens han semblat complicats, tot i que els hem estat treballant tot l’any”. Com elles, diversos estudiants han trobat maldecaps en el segon exercici, on havien d’escriure un text expositiu sobre el concepte d’incertesa i escollir l’opció correcta entre “sobre todo/sobretodo”, “porque/por qué”, “dónde/donde” i “sino/si no”. Capricis del destí, alguns alumnes es s'han quedat amb sensació d’incertesa i no la han aconseguit plasmar al paper.

Estudiants repassant entre examens a l`ombra dels arbres per a pal·liar la calor a la UAB

Nebridi Aróztegui

Primer any amb el canvi de model

Les mateixes Laura López i Daniela Bustos admetien que les seves sensacions “es podien deure als nervis”, i que “sent el primer model aquest any que l’han canviat, ho afrontem d’una manera positiva”. I és que aquest canvi de model estava a l’ordre del dia, i multitud d’estudiants ho comentaven. Enguany, els estudiants no podien escollir entre dues opcions sinó que hi havia un únic model d’examen amb quatre parts obligatòries, i tampoc hi havia lectures obligatòries.

També en parlaven en Sergi Valdo i en Pau Moreno, de l’Escola Pia: “Ens ha influït en haver d’estudiar tot el temari i no poder deixar de banda alguns temes que potser ens han sigut més difícils durant el curs, ja que, com que hi ha menys opcionalitat, no podem dependre de poder escollir o no l’exercici que ens costa”. Tot i això, han sortit contents de la prova de Castellà perquè “veníem tots amb unes expectatives una mica altes i l’examen ens ha deixat amb la sensació que era assequible”.

Després de l’examen de Castellà, els alumnes han estat sotmesos a la prova d’Anglès, amb un “listening” assequible segons diverses fonts i estudiants, i la jornada es s'ha tancat amb matèries optatives: Cor i Tècnica vocal, Física, Fonaments artístics, Geografia, Geologia i Ciències ambientals o Literatura Dramàtica.

Acabades les primeres proves, venia la pregunta del milió: els alumnes segueixen estudiant o necessiten evadir-se? Unes, com la Mireia Balada i la Paula Berrocal, eren franques i asseguraven tancar-se a l’habitació per repassar. D’altres com en Pau Moreno, la Laura López i la Daniela Bustos, admeten necessitar una becaina. Sigui com sigui, avui ja hi ha el segon assalt, amb Història i Filosofia com els plats forts de la jornada.