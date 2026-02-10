El Marc Ribas més íntim mostra l'interior del seu nou local del PAMB: "Ens falta una miqueta encara de tot"

El cuiner terrassenc Marc Ribas ja va anunciar a finals del 2025 l'obertura del seu nou projecte gastronòmic: PAMB, un establiment que vol convertir l’entrepà català en tota una icona urbana. "No fem bocates, entrepanem", defineix la mateixa marca. El projecte neixia de la mà de Franxa Tomàs (Sandwich&Friends), Nico Torres (Creps Barcelona) i Marc Serra (Màtica Partners), i amb Marc Ribas com a nom propi, essent soci i responsable gastronòmic de la proposta.
PAMB va llençar el primer tast de la seva proposta amb un primer establiment al carrer València, 203, de Barcelona. Però això és només el principi: "Vam fer el que en diríem "soft opening": seria com si fos el 'lab', és el nostre banc de proves, és on experimentem tot el que volíem experimentar amb els embotits i el pa", explicava el popular cuiner terrassenc a través de les xarxes socials de PAMB.
Tot forma part d'un projecte major, un establiment de dimensions més gran situat al carrer Verdi, 15, de la mateixa capital catalana. Durant el mateix missatge a les xarxes socials, Ribas confessava: "Ens falta una miqueta encara de tot. És un concepte que encara s'està acabant de crear". Un espai amb una gran cuina, menjador per acollir un bon públic i, fins i tot, una barra per a que els clients puguin degustar el producte mentre veuen com es confecciona.
El projecte pren forma. Marc Ribas encara no parla de calendaris. Però PAMB, mica en mica, és una realitat.