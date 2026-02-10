Terrassa

El CIMTI inicia una nova etapa sota la gestió de la Fundació Joan Costa Roma per reforçar la innovació tecnològica en salut

Serà l’equip del HiSS qui assumirà la gestió, aportant la seva experiència en treball interdisciplinari

Publicat el 10 de febrer de 2026 a les 11:50
Actualitzat el 10 de febrer de 2026 a les 11:51

El Centre per a la Integració de la Medicina i les Tecnologies Innovadores (CIMTI) enceta una nova etapa amb un canvi de gestió que vol reforçar el seu paper com a motor de la innovació en salut al sistema sanitari català. A partir d’ara, el centre passa a estar gestionat per la Fundació Joan Costa Roma, la fundació de recerca i innovació del Consorci Sanitari de Terrassa (CST).

En aquesta nova fase, el CIMTI incorpora l’expertesa i el coneixement acumulats pel Hub d’Innovació Social i Sanitària (HiSS), una iniciativa de referència en els àmbits de la innovació en salut, l’àmbit social i l’atenció integrada. Serà precisament l’equip del HiSS qui assumirà la gestió i el desenvolupament del CIMTI, aportant la seva experiència en treball interdisciplinari, innovació i acompanyament de projectes.

Malgrat el canvi d’operador, l’objectiu del CIMTI es manté intacte: donar suport a projectes innovadors en salut i tecnologia perquè les solucions d’alt impacte arribin al sistema sanitari i contribueixin a millorar la qualitat de vida de les persones. També es conserva l’aliança estratègica amb el CIMIT de Boston, així com l’ús de la seva metodologia d’innovació, adaptada al context català a través del Cicle d’Innovació en Salut.

En aquesta nova etapa, el CIMTI es fixa com a prioritats reforçar el vincle amb el sistema de salut públic, ampliar la seva xarxa de col·laboracions i potenciar l’impacte real dels projectes i solucions que acompanya. El nou equip ja treballa en la preparació de noves convocatòries i en la promoció d’iniciatives que combinin tecnologia i innovació per donar resposta als reptes actuals i futurs del sector.

Medi ambient i salut, eix de la pròxima convocatòria

La primera convocatòria d’aquesta nova etapa, que s’obrirà durant el primer semestre de l’any, se centrarà en l’àmbit del medi ambient i la salut. L’objectiu és detectar i impulsar solucions innovadores que ajudin a reduir els riscos i minimitzar l’impacte de la crisi climàtica sobre la salut, reforçar la resiliència del sistema sanitari, promoure entorns més saludables i sostenibles i protegir especialment les poblacions més vulnerables.

Per definir l’abast d’aquest nou repte, el CIMTI organitzarà pròximament un taller participatiu amb persones expertes del sector, que permetrà identificar les principals subtemàtiques i línies d’actuació prioritàries. Paral·lelament, el Consell Assessor del CIMTI es reunirà en les pròximes setmanes per continuar aportant orientació estratègica i visió experta a la iniciativa.

Amb aquest nou impuls, el CIMTI consolida el seu paper com a iniciativa clau per a la innovació en salut i tecnologia, alineada amb les necessitats del sistema de salut públic i orientada a millorar el benestar i la qualitat de vida de la ciutadania.

