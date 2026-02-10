El CIMTI inicia una nova etapa sota la gestió de la Fundació Joan Costa Roma per reforçar la innovació tecnològica en salut

El Centre per a la Integració de la Medicina i les Tecnologies Innovadores (CIMTI) enceta una nova etapa amb un canvi de gestió que vol reforçar el seu paper com a motor de la innovació en salut al sistema sanitari català. A partir d’ara, el centre passa a estar gestionat per la Fundació Joan Costa Roma, la fundació de recerca i innovació del Consorci Sanitari de Terrassa (CST).
En aquesta nova fase, el CIMTI incorpora l’expertesa i el coneixement acumulats pel Hub d’Innovació Social i Sanitària (HiSS), una iniciativa de referència en els àmbits de la innovació en salut, l’àmbit social i l’atenció integrada. Serà precisament l’equip del HiSS qui assumirà la gestió i el desenvolupament del CIMTI, aportant la seva experiència en treball interdisciplinari, innovació i acompanyament de projectes.
Malgrat el canvi d’operador, l’objectiu del CIMTI es manté intacte: donar suport a projectes innovadors en salut i tecnologia perquè les solucions d’alt impacte arribin al sistema sanitari i contribueixin a millorar la qualitat de vida de les persones. També es conserva l’aliança estratègica amb el CIMIT de Boston, així com l’ús de la seva metodologia d’innovació, adaptada al context català a través del Cicle d’Innovació en Salut.
En aquesta nova etapa, el CIMTI es fixa com a prioritats reforçar el vincle amb el sistema de salut públic, ampliar la seva xarxa de col·laboracions i potenciar l’impacte real dels projectes i solucions que acompanya. El nou equip ja treballa en la preparació de noves convocatòries i en la promoció d’iniciatives que combinin tecnologia i innovació per donar resposta als reptes actuals i futurs del sector.
Medi ambient i salut, eix de la pròxima convocatòria
La primera convocatòria d’aquesta nova etapa, que s’obrirà durant el primer semestre de l’any, se centrarà en l’àmbit del medi ambient i la salut. L’objectiu és detectar i impulsar solucions innovadores que ajudin a reduir els riscos i minimitzar l’impacte de la crisi climàtica sobre la salut, reforçar la resiliència del sistema sanitari, promoure entorns més saludables i sostenibles i protegir especialment les poblacions més vulnerables.
Per definir l’abast d’aquest nou repte, el CIMTI organitzarà pròximament un taller participatiu amb persones expertes del sector, que permetrà identificar les principals subtemàtiques i línies d’actuació prioritàries. Paral·lelament, el Consell Assessor del CIMTI es reunirà en les pròximes setmanes per continuar aportant orientació estratègica i visió experta a la iniciativa.
Amb aquest nou impuls, el CIMTI consolida el seu paper com a iniciativa clau per a la innovació en salut i tecnologia, alineada amb les necessitats del sistema de salut públic i orientada a millorar el benestar i la qualitat de vida de la ciutadania.