Ajornada la prova de sirenes de risc químic prevista per aquest dilluns

Protecció Civil ha decidit ajornar la prova de 119 sirenes de risc químic en 47 municipis que s'havia programat aquest dilluns. S'ha cancel·lat el simulacre perquè coincideix amb un front actiu de pluges que ha obligat a activar l'alerta Inuncat. La prova s'havia de dur a terme a les deu del matí. La previsió era que durés uns 20 minuts i que arribés a una població estimada de 930.000 persones. L'objectiu era comprovar el funcionament i l'estat de manteniment de les sirenes de risc químic i el sistema d'enviament d'alertes als mòbils; a més de sensibilitzar la ciutadania sobre la importància del confinament en cas d'accident químic. Prop de 40 centres educatius, amb més de 15.000 alumnes, també havien de participar en l'exercici.\r\n\r\nLa previsió era que, primer, sonés l'alarma del sistema ES-Alert i, a continuació, s'activessin simultàniament les 119 sirenes distribuïdes per 47 municipis.\r\n\r\nLes sirenes estan situades estratègicament per avisar la població de les zones on, en cas d'accident químic, podria ser necessari aplicar mesures d'autoprotecció. Per demarcacions, n'hi ha a Barcelona (53), Tarragona (52), Catalunya Central (5), Girona (4), Terres de l'Ebre (3), l'Alt Pirineu i l'Aran (1) i el Penedès (1).\r\n