Ajuntament i Tmesa revisen els nous horaris del bus urbà per corregir disfuncions i millorar la puntualitat

El tinent d’alcalde de Territori i regidor de Mobilitat de Terrassa, Xavier Cardona, es va reunir aquest dimecres amb representants de Tmesa per analitzar els primers resultats dels ajustos dels horaris de les línies d’autobús urbà, que van entrar en vigor a inicis del mes de gener amb l’objectiu de millorar la puntualitat del servei.
Tant l’Ajuntament com l’empresa municipal de transport van detectar algunes disfuncions derivades d’aquests canvis i van acordar l’aplicació de diverses mesures per corregir-les. En aquest sentit, la propera setmana es durà a terme un estudi de probabilitat estadística de cada pas per parada, amb l’objectiu d’afinar els temps de recorregut i millorar la fiabilitat dels horaris.
Paral·lelament, Tmesa ha contactat amb escoles i instituts de la ciutat per recopilar dades que permetin sincronitzar millor els horaris del servei amb els fluxos d’entrada i sortida dels centres educatius. Així mateix, també s’han fet consultes a entitats i agents socials per recollir aportacions i necessitats del territori.
Amb tota aquesta informació, es preveu elaborar una nova proposta de reajust dels horaris que podria estar llesta el proper mes de març.
Mentre es desenvolupa aquest procés de revisió, Tmesa reforçarà la campanya informativa adreçada a la ciutadania, amb la col·locació de cartells a les parades d’autobús i la difusió d’informació a través dels canals de comunicació habituals.