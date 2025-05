Alarma a Terrassa per un home armat amb una pistola

Un individu ha estat denunciat a Terrassa per mostrar pel carrer una arma d'aire comprimit.

Eren les 7.54 hores d'aquest dimarts. Un individu es passejava per un carrer del districte 1 mentre duia una arma. Semblava de foc i en feia ostentació.

Localitzat i escorcollat

Uns testimonis van alertar la Policia Municipal, que va enviar unitats a la zona apuntada. Els agents van localitzar un sospitós la descripció del qual coincidia amb la facilitada pels testimonis.

L'home va ser escorcollat i, en efecte, duia una arma. Era una pistola d'aire comprimit. No consta si tenia permís per a la seva possessió, però tant fa: els agents van denunciar el sospitós "per realitzar exhibició intimidatòria" d'una arma.