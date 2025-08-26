Alerta de pluges fortes a Terrassa i la seva comarca

Baixada de temperatures i pluges. Aquest és l'escenari meteorològic previst per a aquest dijous, 28 d'agost, a Terrassa i el Vallès Occidental.
Protecció Civil ha activat la prealerta del pla especial d'emergències per inundacions de Catalunya (Inuncat) per la previsió de pluges fortes de cara dimecres i dijous. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja dimecres a partir de les 14 hores i fins a les 20 hores de dijous. Durant aquest temps la possibilitat de precipitació podria superar els 20 l/m² en 30 minuts en alguns punts a les zones amb més perill d'intensitat de pluja. Segons les prediccions, dimecres les pluges afectarien la meitat oest de Catalunya i dijous, el sector nord-est.
En total durant l'episodi de dos dies afectarà trenta comarques, algunes de les quals en nivell taronja de perillositat.
La prealerta de Protecció Civil es posarà en marxa aquest dimecres a primera hora de la tarda i s'allargarà fins dijous a primera hora del vespre. El perill màxim a Catalunya és de tres sobre sis, la qual cosa implica la possible caiguda de 20 litres d'aigua en només trenta minuts. Segons el Meteocat, els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i localment de fenòmens de temps violent.
Dimecres
Els ruixats s'iniciaran a la meitat oest del país. A partir de dimecres, a les 14 hores, l'alerta s'activarà a les comarques del Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i l'Alta Ribagorça en nivell taronja; en nivel groc se situaran la Terra Alta, el Segrià, la Noguera, l'Alt Urgell, la Cerdanya i la Vall d'Aran.
De cara al vespre, els ruixats es faran més intensos en les citades comarques, i s'estendran a d'altres properes. A partir de les 20 hores i fins a la matinada del dijous, l'alerta serà taronja al Segrià, el Pla d'Urgell, la Noguera, el Solsonès, l'Alt Urgell i la Cerdanya, a més de les altres tres comarques que ja s'hi trobaven. El Berguedà, el Ripollès, la Segarra, l'Urgell, les Garrigues i la Ribera d'Ebre s'incorporen al nivell groc.
Dijous
L'alerta canviarà dijous. Les precipitacions abandonaran la meitat oest i se situaran a l'altra banda. Des de primera hora del matí i fins a les 12 hores, l'avís per ruixats s'activa al Baix Llobregat, el Barcelonès, el Maresme, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany i la Garrotxa.
A partir del migdia i fins al vespre, les pluges s'intensificaran. Pujarà l'alerta i el nivell taronja afectarà el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental i la Selva, mentre que el nivell groc romandrà actiu a l'Alt Penedès, el Barcelonès, el Maresme, el Gironès, el Pla de l'Estany, la Garrotxa, el Ripollès, Osona i el Moianès.
Les temperatures
Dijous, 28 d'agost, baixaran les temperatures, marcant una tendència que, com a mínim, es mantindrà durant la resta de la setmana.