El CST presenta el Pla Estratègic 2025-2028, basat en la participació plurisectorial

El Consorci Sanitari de Terrassa (CST) ha presentat aquest dimecres el seu Pla Estratègic 2025-2028, un document que esdevé el full de ruta per als propers quatre anys i que ha de permetre a l’organització afrontar els nous reptes sanitaris, socials i organitzatius en un context altament exigent i canviant. Sota el lema "Valorem el que valores", l'entitat basa la seva estretègia en la participació humana, sigui dels professionals, els pacients o les institucions.
Aprovat pel Consell de Govern del CST, el nou pla culmina un procés participatiu en què s’han recollit aportacions de tots els àmbits i departaments del Consorci. Més de 300 persones -entre professionals, pacients i ciutadania- hi han pres part directament o indirectament, aportant idees i propostes per construir un model col·laboratiu i integrador.
Durant l’acte de presentació, el director-gerent, Ferran Garcia, ha subratllat la importància institucional del pla i la seva naturalesa dinàmica: "Volíem la màxima participació de professionals, ciutadania i pacients. Ens hem d'habituar a treballar amb aquesta mirada participativa i integradora. En un món canviant t’has d’adaptar, i aquest pla ha de ser viu per adaptar-se als nous temps". Garcia ha remarcat també la necessitat de rendir comptes i fer un seguiment constant de les accions previstes, destacant que el propòsit, els valors i la visió del CST actuaran com "la brúixola que orienta l’organització".
Per la seva banda, Cristina Roure, directora d’Estratègia del CST, va exposar el concepte visual i comunicatiu del pla, inspirat en la lletra “V”, que representa tant els valors com la visió del Consorci. "Posar el valor al centre de la nostra visió vol dir escoltar, reconèixer i compartir allò que realment importa: les persones", ha afirmat.
Quatre eixos per construir el CST del futur
El Pla Estratègic 2025-2028 s’articula entorn a quatre eixos principals que marcaran les prioritats del CST en l’àmbit sanitari, assistencial, docent, social i de recerca. Cada eix inclou objectius i línies d’acció concretes per assolir una transformació profunda i sostenible del model d’atenció i de gestió.
Ciutadania i pacients
Aquest eix posa el focus en la persona, amb l’objectiu de millorar l’experiència dels pacients, reduir desigualtats i fomentar la seva participació activa en les decisions que afecten la seva salut.
El CST vol transformar el model de relació amb la ciutadania per passar d’un sistema centrat en el procés assistencial a un centrat en el valor, on l’escolta, la proximitat i l’empatia siguin essencials. Entre les accions destacades hi ha la implementació de la presa de decisions compartides, la millora del llenguatge de la documentació clínica, l’avaluació de l’experiència dels pacients i l’impuls d’iniciatives per reduir la bretxa digital, cultural i lingüística. També s’aposta per la integració social i sanitària, i per incorporar la perspectiva de gènere en la pràctica clínica.
Professionals
El segon eix reconeix que tenir cura comença per cuidar els qui cuiden. El CST vol consolidar-se com una organització atractiva, saludable i participativa, que promogui el benestar físic i emocional dels seus equips. El pla preveu polítiques de recursos humans amb perspectiva emocional, programes de lideratge compartit, formació en competències directives i accions per millorar el compromís i el sentiment de pertinença. També s’impulsarà un model d’incentivació basat en la innovació i el valor, la gestió del coneixement i la transferència d’experiència entre generacions, amb l’objectiu de captar i fidelitzar talent i garantir el relleu professional en àrees clau.
Organització
El tercer eix se centra en la transformació interna del CST, apostant per una organització més eficient, sostenible, digital i orientada als resultats. Es preveu la revisió del model assistencial per fer-lo més integrat i multidisciplinari, adaptat a les necessitats de les persones més fràgils, així com la digitalització dels processos, la robotització i la millora de les infraestructures. El pla també impulsa una cultura d’avaluació i rendiment de comptes, fomentant la transparència, la corresponsabilitat dels equips i la sostenibilitat econòmica i mediambiental de totes les operacions. En aquest sentit, el CST reafirma el seu compromís de caminar cap a la neutralitat ambiental.
Aliances i entorn
Finalment, aquest eix aposta per enfortir la col·laboració amb institucions, entitats i agents del territori, conscients que els reptes de salut i benestar només es poden abordar de manera conjunta. El CST vol consolidar aliances assistencials per optimitzar recursos i millorar resultats, així com establir acords estratègics amb universitats, centres docents i empreses innovadores per potenciar la recerca, la docència i la transferència de coneixement. A més, es fomentarà la coordinació institucional i comunitària, la cooperació amb entitats socials i el mecenatge, amb la voluntat de fer equip amb el territori i construir respostes compartides als reptes de futur.