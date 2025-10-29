El banc de cordó impulsa una prova pilot a MútuaTerrassa per revertir el descens en les donacions

El banc de cordó farà una prova pilot per recol·lectar la sang fora de l'úter i intentar revertir així el descens en donacions dels darrers anys. Així ho ha explicat el seu director, Jesús Fernández, en el balanç de l'activitat del banc amb motiu del trentè aniversari de la congelació del primer cordó donat per a un trasplantament a Catalunya. La prova pilot es farà a l'Hospital Universitari MútuaTerrassa i el banc es planteja després portar aquest nou procediment a altres maternitats. L'objectiu que es marquen és arribar a les 1.500 donacions aquest any, però de moment la xifra es troba en 937. En els 30 anys d'activitat, les donacions han permès trasplantar 2.146 pacients d'arreu del món que patien malalties a la sang.
Tradicionalment a Espanya la recol·lecció de la sang del cordó s'ha fet dins de l'úter i la prova per fer-ho fora vol avançar cap a un "model mixt o híbrid" en què hi hagi les dues possibilitats, ha explicat Fernández. La idea és que, si funciona a Terrassa, s'ampliï a altres maternitats. La diferència és que quan es fa dins de l'úter només la poden fer llevadores i obstetres, mentre si es fa fora el cordó s'entrega a professionals del Banc de Sang i Teixits i són ells qui fan la recol·lecció de la sang.
18.000 donacions criopreservades
De les donacions fetes aquests 30 anys, el banc ha pogut criopreservar 18.000 perquè compleixen els requisits necessaris per al trasplantament. La resta han tingut altres utilitats que han estat clau per desenvolupar noves aplicacions clíniques. Més enllà dels trasplantaments, ha explicat el director del banc, la sang del cordó umbilical multiplica les opcions de transformació en tractaments que responen a necessitats mèdiques que abans no es podien complir.
La sang que queda al cordó umbilical després del naixement és rica en cèl·lules mare, amb un gran potencial terapèutic i tots els seus components es poden transformar en tractaments. A banda dels trasplantaments, en els darrers anys han destacat nous usos clínics. Per exemple, se n'extreu del plasma ric en plaquetes per tractar ulceres cròniques i es fa servir per fer col·liris per a lesions oculars severes.
D'altra banda, els glòbuls vermells de la sang de cordó es poden utilitzar per transfondre a nadons prematurs en situacions crítiques. L'ús del teixit del cordó umbilical pot servir com a font de cèl·lules mesenquimals, un tipus de cèl·lules mare multipotencials amb la capacitat de convertir-se en diferents tipus de teixit i ajudar el cos a reparar-se i tractar malalties oncopediàtriques.
Diversos assajos clínics poden obrir la porta a futures teràpies avançades, com l'ús de cèl·lules mare derivades del cordó per a tractaments amb bioimplants que reparen el cor desprès d'un infart (l'anomenat Pericord), l'ús de cèl·lules mare mesenquimals per tractar pacients amb seccions de la medul·la espinal o per a malalties post-trasplantament com l'empelt pobre, la malaltia de l'empelt contra el receptor, o altres trastorns de la immunitat.
Frenar el descens en la donació
El banc de cordó s'ha fixat l'objectiu d'arribar a les 1.500 donacions aquest any, però a falta de només dos mesos perquè acabi l'any les actuals se situen en 937. L'any passat es van registrar 1.262 donacions i es van subministrar 35 unitats per a trasplantament. El director del banc ha considerat que les causes que expliquen la davallada són "múltiples", entre elles la baixada de la natalitat, el desconeixement entre la societat sobre els usos de la sang del cordó i la creença errònia sobre possibles riscos. Fernández ha insistit que la donació de cordó és "segura i no té cap risc" i ha fet una crida a la donació per revertir el descens. Fa 15 anys es van arribar a registrar 10.000 donacions de cordó anuals i any rere anys la xifra va disminuint.
La donació es pot fer en 23 centres hospitalaris públics. A banda de Catalunya, les donacions també provenen de cinc comunitats autònomes més i d'Andorra. Així, integra més de 40 maternitats. Les aportacions se sumen al programa Concòrdia, el programa interregional que permet recollir actualment més de 1.000 unitats de sang de cordó umbilical a l'any. Es transporten al centre de processament del BST a Barcelona, on se seleccionen i queden emmagatzemades. Després queden a disposició de qualsevol pacient del món que ho necessiti a través del Registre de donants de medul·la òssia (REDMO).
En el balanç de l'activitat del banc de cordó, la consellera de Salut, Olga Pané, ha reivindicat que es tracta d'una "història d'èxit" i que el banc se situa "en la primera divisió". Per Pané, el fet que s'hi conservin 18.000 donacions "visualitza l'excel·lència" del banc i ha reivindicat també la seva visió global.