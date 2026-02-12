Arbres caiguts i una setantena de serveis dels bombers a Terrassa per les fortes ventades

L'episodi de vent sacseja des de primera hora Terrassa i el conjunt del Vallès Occidental. Les ratxes han fregat de matinada els 90 km/h, en un temporal que apunta a ser un dels més importants de l'última dècada. Protecció Civil manté activades totes les alertes i les autoritats han fet una crida en les últimes hores per evitar desplaçaments. L'activitat escolar i en equipaments esportius s'ha suspès.
De moment, fonts dels Bombers de la Generalitat indiquen que s'han rebut prop d'una quinzena d'avisos a primera hora a la ciutat, la majoria per caiguda d'arbres, a diversos punts de la ciutat, i despreniments de materials a la via pública. Afortunadament, no consten persones ferides, de moment, segons els serveis d'emergències.
Tercera ciutat amb més incidències
L'impacte del temporal es reflecteix clarament en el volum d'avisos al telèfon d'emergències. Terrassa se situa, a hores d'ara, com el tercer municipi català on s'han registrat més trucades al 112, amb un total de 77 alertes. Aquesta xifra només la superen Barcelona, amb 442 trucades, i Mataró, amb 96, dues de les zones més castigades de la costa. L'Hospitalet de Llobregat, amb 64 avisos, queda per darrere de la capital vallesana.
En l'àmbit comarcal, el Vallès Occidental concentra el 15% del total d'alertes gestionades a Catalunya, mentre que el Barcelonès n'aplega el 35% i el Maresme l'11%.
Registres de rècord a la comarca
La intensitat de les incidències es correspon amb la virulència de les dades meteorològiques. L'estació automàtica del Meteocat a Terrassa ha registrat una ratxa màxima de 88,9 km/h entre la mitjanit i les vuit del matí. Es tracta d'un valor molt similar al de la veïna Sabadell (86,4 km/h), tot i que queda lleugerament per sota dels registres de la zona del Vallès Oriental, on Caldes de Montbui ha arribat als 92,2 km/h.
Tot i que els valors més extrems del país s'han donat al litoral —el Port de Barcelona i Mataró han superat els 100 km/h— i a l'alta muntanya, la depressió prelitoral no s'ha escapat del fort vent. De fet, l'estació de referència del massís del Montseny, a Puig Sesolles, ha marcat el sostre de l'episodi amb 167 km/h, un registre que explica la forta ventada que es canalitza cap a la plana vallesana.