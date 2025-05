Alerta per pluges intenses acompanyades de tempesta

Protecció Civil demana precaució per les possibles pluges intenses aquesta tarda i divendres. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), es poden superar els 20 l/m2 en 30 minuts a pràcticament qualsevol punt del territori, el que correspon a una situació d'alerta del pla Inuncat. Des d’aquest migdia i fins divendres a la tarda, els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta, i localment de calamarsa o pedra durant el dijous i calamarsa o pedra petita divendres fins a la tarda. Les tempestes s’iniciaran aquesta tarda per l’extrem sud del territori, on seran especialment més forts a final de la tarda. Durant la nit es desplaçaran al litoral central i Prepirineu amb menys probabilitat de superació de llindars.

Divendres al matí poden afectar les comarques del camp de Tarragona així com el litoral central i el de Girona. Durant la tarda de divendres poden produir-se les tempestes a les comarques interiors de la Catalunya Central, i poden arribar fins al Ripollès i la Garrotxa.

Protecció Civil recorda que en cas de previsió de fortes pluges s’ha d’evitar aparcar en rieres o punts inundables i no creuar mai rius o rieres a peu o amb vehicle, sobretot a les zones on s’esperen intensitats i acumulacions destacades.