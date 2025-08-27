Alerta per pluja intensa i inundacions a Terrassa

L'alcalde accidental de Terrassa, Xavier Cardona, ha activat el Pla d'Emergència Municipal en fase d'alerta per les afectacions que es preveu que es puguin derivar davant del risc de pluja intensa i d’inundacions durant el dia de demà, atenent a l’activació del Pla especial d’emergències per inundacions a Catalunya, l’INUNCAT, en fase d’alerta per part del CECAT.
Dijous al matí es pot arribar a superar els 40 mm per 30 min a les comarques del litoral i prelitoral central, des de la Selva fins al Baix Penedès i els 20 mm en 30 minuts en comarques de Girona, Catalunya Central, Tarragona i Lleida. També es podrà arribar a acumular 100 mm en 24 hores de forma local a totes les comarques de Barcelona i a la comarca de la Selva. Segons ha informat el Servei Meteorològic de Catalunya es preveu que els xàfecs vagin acompanyats de tempesta i localment de fenòmens de temps violent.
Per aquest motiu, es demana extremar la precaució, seguir les previsions i no acostar-se a zones inundables. Tant l’Agència Catalana de l’Aigua com la Confederació Hidrogràfics de l’Ebre han incrementat la vigilància a les seves conques per la crescuda sobtada de torrents i rieres. Es recomana especialment no travessar aquestes zones, ni deixar-hi aparcat el vehicle.
D'acord amb les previsions actualitzades pel mateix Servei Meteorològic de Catalunya, a Terrassa la previsió és de risc de nivell baix entre les 2 i les 8 hores, de risc de nivell moderat entre les 8 i les 14 hores i de risc de nivell alt entre les 14 i les 20 hores de demà dijous 28 d’agost, tornant a risc de nivell baix entre les 20 h del dijous 28 i les 2 hores del divendres 29 d’agost.
Protecció Civil demana extremar la prudència
Protecció Civil ha demanat extremar la prudència davant el temporal, atès que les previsions de pluja han empitjorat. Per aquest dimecres, s’espera que els xàfecs puguin superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora a la meitat nord-oest de Catalunya, especialment a les comarques del Pirineu, Prepirineu lleidatà i les comarques de Ponent. Pel que fa aquest dijous, s’ha incrementat la probabilitat de superar aquest llindar de risc sobretot al Litoral i Prelitoral Central i Nord. El Servei Meteorològic de Catalunya avança que es podrien acumular més de 100 litres per metre quadrat en 24 hores. Per ara, ni el 112 ni els Bombers han rebut cap incidència, però recalquen evitar apropar-se a zones inundables.
Les zones on s'està focalitzant més la vigilància és sobretot al Pirineu i Prepirineu, perquè hi ha aquestes lleres petites de rius que poden incrementar-se. De cara a dijous, la intensitat es trasllada al litoral i prelitoral central.
En una atenció als mitjans al Departament d'Interior i Seguretat Pública per explicar l'activació de l'alerta del pla Inuncat, la subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, ha precisat que l'avís que del Servei Meteorològic és un nivell per aquest dimecres de 3 de 6 i per aquest dijous de 4 sobre 6. "Aquesta intensitat pot ser de fins a 40 litres en 30 minuts, puntualment intenses i poden haver-hi punts on la precipitació sigui molt intensa acompanyada de pedra i calamarsa, amb ratxes de vent", ha afegit.
Amb tot, ha explicat que l'episodi no serà "extens" ni "generalitzat a tot el territori" com ho va ser el de meitats de juliol. "Però hem de ser vigilants i si calgués, en alguna zona, perquè es donen les circumstàncies que s'agreuja o que hi ha algun succés, doncs també faríem aquest avís", ha afegit.
"Comença avui en aquesta zona de l'oest i per aquest dijous esperem que sigui en aquesta zona més de les comarques de Girona. Per tant, no té una intensitat continuada en els mateixos punts, sinó que esperem que aquesta precipitació vagi passant", ha expressat. Un cop més, ha reclamat prudència i evitar zones properes a les lleres de rius, rieres i barrancs, com també espais on s'hi pugui acumular aigua o baixar "amb una certa intensitat".
L’alerta es fa pública després del Comitè Tècnic del pla Inuncat celebrat el matí d’aquest dimecres on tots els organismes implicats han compartit les previsions i actuacions que duran a terme. L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) han incrementat la vigilància a les seves conques per la crescuda sobtada de torrents i rieres. Per la seva banda, els Agents Rurals han incrementat la vigilància i les actuacions de control i senyalització prop de zones inundables i han intensificat la vigilància d’incendis produïts per llamps.