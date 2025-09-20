Mor l'Alex, símbol a Terrassa de la lluita contra el càncer

Dijous 18 de setembre Terrassa va perdre un dels màxims exponents de la lluita contra el càncer de la ciutat. Es tractava de l'Àlex, un jove diagnosticat amb sarcoma d'Eiwing, un tipus de càncer que prolifera a les cèl·lules dels ossos i dels teixits tous que els envolten. Era actiu a les xarxes socials, on feia divulgació del seu dia a dia amb aquesta malaltia, i va participar al calendari solidari de l'associació sense ànim de lucre terrassenca Policias x Valientes, en el qual apareix al més de desembre d'enguany.
La mateixa entitat ha fet pública la trista notícia amb un comunicat a través del seu usuari d'Instagram, on s'han despedit d'ell. "Va enfrontar-se al tractament amb la incertesa del final, però amb la convicció que no seria en va, fos quin fos el desellaç", expliquen des de l'ONG, i afegeixen: "Marxa amb els deures fets. Entrar a les nostres vides per ensenyar-nos a viure".
Als comentaris, moltes persones han deixat missatges de suport a la familia i han agraït l'Àlex els records i els aprenentatges que ha deixat. "Ens va ensenyar a lluitar, a no rendir-nos, a gaudir de cada instant. Ara ens toca a nosaltres continuar endevant amb la mateixa força i manera de viure que ell ens va mostrar", resa el comentari de l'alcalde de la ciutat, Jordi Ballart. També s'han acomiadat d'ell altres entitats, tant locals, com l'Associació de Veïns del Pla del Bonaire, com de fora de la ciutat, com és el cas de l'Associació Contra el Càncer Infantil i Juvenil Dona'm Ales, adscrita a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.