Alumnes que presenten solucions al món real

La Fira de Projectes FAIG del Vallès Occidental ha reunit aquest dimarts al matí desenes d'alumnes de centres educatius del territori a l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT-UPC), al Campus de Terrassa. La trobada ha servit per donar a conèixer els treballs desenvolupats dins del programa Fent per Aprendre Imaginant Globalment (FAIG), una iniciativa que promou un aprenentatge basat en projectes amb impacte real en l’entorn.
La iniciativa està impulsada pels equips motors i les tècniques dels Centres de Recursos Pedagògics (CRP) participants en el programa FAIG, amb el suport del CESIRE (Centre de Recursos Pedagògics Específics de Suport a la Innovació i la Recerca Educativa) del Departament d’Educació i Formació Professional. La trobada ha reunit representants dels centres educatius del territori, membres de la inspecció educativa, representants institucionals, universitats i altres agents col·laboradors vinculats a la innovació educativa.
Durant la fira, l’alumnat ha presentat projectes vinculats a necessitats reals del territori i als grans desafiaments globals que afecten les persones i el planeta. Les propostes exposades han abordat qüestions relacionades amb la sostenibilitat, la salut, l’eficiència energètica, el consum responsable, la igualtat o la justícia social, entre d’altres. Els participants han compartit el procés d’aprenentatge seguit, els prototips desenvolupats i els resultats obtinguts.
El programa FAIG, impulsat per la Direcció General d’Innovació, Digitalització i Currículum, té com a objectiu promoure un aprenentatge amb sentit, situant l’alumnat al centre del procés educatiu i oferint-li l’oportunitat de posicionar-se críticament davant dels reptes socials i ambientals actuals.
En aquest context, l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha assistit a la fira, acompanyat de la regidora de Consum, Formació Professional i Ocupació, Montserrat Caupena, i del tinent d’alcalde i regidor d’Universitats i Transferència de Coneixement, Joan Salvador. La jornada ha servit per posar en valor la tasca desenvolupada per l’alumnat i els equips docents, així com per visibilitzar experiències educatives innovadores.
Pel que fa a Terrassa, els centres participants en aquesta edició han estat l’Institut Escola Feixes, l’Escola Auró, l’Institut Torre del Palau i l’Institut Escola Pere Viver, que han presentat els seus projectes davant la comunitat educativa i els representants institucionals assistents.