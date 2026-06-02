Taigua rep quatre certificacions ISO

El tinent d’alcalde de Transició Ecològica, Noel Duque, i el gerent de TAIGUA, Pere Mora, han rebut, per part del director d’AENOR de Catalunya, Jordi Martín, les quatre certificacions ISO que avalen la qualitat, la sostenibilitat pel medi ambient, la seguretat laboral i la innocuïtat alimentària. L’empresa municipal es converteix, així, en la primera del sector de tot l’Estat en obtenir, de manera simultània, les quatre normes internacionals i la primera de Catalunya en tenir les quatre. Aquestes distincions tenen una durada de tres anys i cada any han de passar una auditoria de seguiment.
Aquest reconeixement internacional avala TAIGUA en la gestió de l’aigua de consum a Terrassa, amb estàndards d’excel·lència en tots els àmbits clau i la consoliden com una empresa pública que gestiona amb criteris de transparència, responsabilitat i bona governança, sempre alineada amb els reptes ambientals i socials actuals.
Per Noel Duque aquestes distincions "acrediten el compromís de TAIGUA amb la qualitat del servei públic i posicionen Terrassa com un referent en la gestió pública de l’aigua en un moment en què la sostenibilitat, la seguretat i la confiança de la ciutadania són elements clau per afrontar els reptes futurs del cicle integral de l’aigua".
D’altra banda, pel director d’AENOR a Catalunya, Jordi Martín, TAIGUA s’ha convertit en "l’entitat a Catalunya que rep les quatre certificacions alhora, així com la primera del sector de l’aigua a nivell estatal".
Tot un repte
Els quatre certificats corresponen a les normes ISO 9001 (qualitat), ISO 14001 (medi ambient), ISO 45001 (prevenció de riscos laborals) i ISO 22000 (innocuïtat alimentària). Cadascuna acredita un aspecte essencial del servei d’abastament. Mentre que la norma ISO 9001 garanteix una gestió orientada a la ciutadania, amb processos eficients i enfocats a la millora contínua, l’ISO 14001 certifica el compromís amb la protecció del medi ambient i l’ús responsable dels recursos hídrics. Tanmateix, l’ISO 45001 avala la seguretat i salut dels treballadors en una activitat amb riscos operatius significatius i, finalment, l’ISO 22000 assegura que l’aigua subministrada compleix els estàndards més exigents de seguretat per al consum humà.
L’obtenció d’aquests quatre segells, atorgats per AENOR el gener de 2026, ha estat el resultat del treball de TAIGUA per implantar un Sistema Integrat de Gestió (SIG) que ha implicat una transformació profunda en l'organització per revisar els processos, la seva estandardització i la definició clara de responsabilitats i indicadors.
Per TAIGUA aquestes certificacions asseguren el compliment de compromisos per garantir la qualitat i la seguretat de l’aigua; millorar l’eficiència i la innovació; complir la normativa vigent; promoure la sostenibilitat i l’acció climàtica; protegir el medi ambient; assegurar l’equitat en l’accés a l’aigua; fomentar un entorn laboral segur i participatiu i, impulsar, una gestió sostenible dels recursos.