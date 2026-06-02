Atenció: "One Piece" a Terrassa

Miree, la cantant que posa veu musical a un dels protagonistes de "One Piece Film Red", interpretarà diverses cançons a la plaça del Vapor Ventalló el proper 13 de juny. La sèrie d'animació de moda serà un dels eixos vertebradors de la segona edició d'AnimEgara, que aquest any es transforma en una iniciativa més enllà d'allò cinematogràfic i que omplirà el Vapor Ventalló d'activitats al voltant de l'univers de "One Piece".
Joan Salvador, tinent d'alcalde de Projecció de la Ciutat i regidor de Promoció Cultural, ha presentat aquest dimarts l'edició del 2026 juntament amb Ariadna Closa, una de les responsables de La Frikassa. Aquesta entitat organitza l'esdeveniment en col·laboració amb el Cinema Catalunya, espai on ha tingut lloc la presentació d'una jornada que el 2026 fa un pas més en la seva consolidació. I ho fa sumant a la jornada de projeccions de la tarda una matinal plena d'activitats a la plaça del Vapor Ventalló.
Tres pel·lícules
A la tarda, des de les 17 hores fins pràcticament la mitjanit, se succeiran les projeccions. Primer, "El meu veí Totoro" (Hayao Miyazaki, 1988), que és sens dubte, segons els organitzadors, "una de les pel·lícules més emblemàtiques de l'univers Ghibil". Tot seguit, a partir de les 18.45, diversos actors de doblatge de "One Piece", com ara Montserrat Puga, Mark Ullod, Miquel Bonet o Antoni Forteza, conversaran amb el públic del Cinema Catalunya, "descobrint alguns secrets i curiositats sobre la que ja és la sèrie d'anime més important de tots els temps".
Miree, la cantant que posa veu musical a un dels protagonistes de "One Piece Film Red", interpretarà diverses cançons a la plaça del Vapor Ventalló el proper 13 de juny
La segona pel·lícula de la tarda serà "One Piece: Estampida". Es tracta d'un film d'acció frenètica basat en l'organització d'un festival pirata d'abast mundial. A partir de les 22 hores es projectarà l'últim film de la jornada de cinema en català: "The End of Evangelion", la conclusió d'una saga de ciència ficció apocalíptica.
L'abonament complet per a les tres projeccions té un preu de 12 euros i ja es pot adquirir. Les entrades per a una sola sessió tenen un cost de 5 euros. Els espectadors amb abonament tindran un descompte per a l'aparcament del Vapor Ventalló durant tot el dia i podrà participar en el sorteig d'articles i en el seguit de sorpreses programades per a la jornada. Els responsables d'AnimEgara anticipen que el Cinema Catalunya es convertirà el 13 de juny en un espai immersiu: "Hi haurà ambientació i elements de decoració per diferents espais, a més d'algunes pèrsones amb 'cosplay' i disfresses de sèries molt populars".
Els valors
Tot plegat, però, començarà a les 10.30 hores a la plaça del Vapor Ventalló amb un ambient dinamitzat pels membres de La Frikassa i centrat en "One Piece". Hom podrà participar en tallers de manualitats i en gimcanes, també en sessions de karaoke i en una taula rodona per parlar dels valors d'aquesta sèrie d'anime japonès. "Són valors d'amistat, d'ajuda altruista, de llibertat. La gent aprecia en la sèrie elements per poder avançar", ha dit Ariadna Closa en la presentació d'un esdeveniment dedicat "a la sèrie més reconeguda del món" que enguany passa a esdevenir una jornada sencera. El regidor Joan Salvador ha recordat l'èxit de la primera edició i ha felicitat La Frikassa per la seva feina. Entre altres coses, "per acostar la màgia de veure pel·lícules en la gran pantalla".
Tot plegat, però, començarà a les 10.30 hores a la plaça del Vapor Ventalló amb un ambient dinamitzat pels membres de La Frikassa i centrat en "One Piece"
L'AnimEgara del dissabte 13 de juny comemorarà des de Terrassa el 20è aniversari del doblatge en català de "One Piece" i, alhora, celebrarà "que la sèrie japonesa ha tornat a 3Cat, després de molts anys d'espera", ha destacat Closa.
En aquest context commemoratiu i d'homenatge se situa un dels plats forts de la matinal al Vapor Ventalló: l'actuació musical de Miree, que interpretarà diverses cançons a partir de les 12.30 hores. Després karaoke. I durant tot el matí, paradetes de marxandatge especialitzat. També es podran adquirir còmics i llibres d'aquesta temàtica a les parades de La Casa del Llibre i Nikochan. La proposta es completarà amb un torneig sobre el joc de cartes oficial de "One Piece". Les places són limitades.