L’atur cau en 189 persones a Terrassa i marca el mínim en un mes de maig des del 2007

L'atur va recular el maig a Terrassa en 189 persones i la xifra de terrassencs desocupats es va situar fregant els 11.000. Segons ha publicat aquest dimarts l'Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya a partir de les dades del SOC i del SEPE, el cinquè mes de l'any va acabar a la ciutat amb 11.024 persones sense feina, un 1,69% menys que un mes abans. Es tracta del tercer descens mensual consecutiu després de les reduccions de l'abril i del març.
El nombre actual d'egarencs aturats queda lleugerament per sota de la dada del maig del 2008 (11.121 persones) i es converteix en el més baix en un mes de maig des de l'any 2007 (9.111 persones).
La davallada mensual d'enguany ha estat més pronunciada que la produïda el maig del 2025 (-161 persones, -1,4%) però menys intensa que la del 2024 (-259 persones; -2,1%).
En el balanç interanual, ara es compten 311 terrassencs menys apuntats a les llistes dels serveis d'ocupació. La caiguda respecte del maig del 2025 és d'un 2,74%.
Segons la Diputació de Barcelona, la taxa d'atur registral el maig a Terrassa és del 9,46%.
Al Vallès Occidental, la taxa és del 8,3%. A la comarca, el maig també ha tancat amb una davallada destacada en l'atur. Els desocupats són ara 39.876, 754 menys que els 40.630 de l'abril, és a dir, un 1,86% menys.
Respecte d'un any abans, el descens ha estat d'un 3,46%, amb 1.429 persones menys.
En la majoria de municipis vallesans (18) l'atur s'ha reduït mensualment, en un (Rellinars) s'ha mantingut i en quatre (Castellbisbal, Sant Llorenç Savall, Sant Quirze del Vallès i Sentmenat) s'ha incrementat.
En un any, ha minvat en 20 municipis i ha augmentat en tres (Castellbisbal, Sant Llorenç Savall i Viladecavalls).
A Catalunya, l’atur s'ha continuat reduint per tercer mes seguit amb 6.900 aturats menys (-2,19%) deixant el total en 307.627 desocupats, el valor més baix des del maig del 2008. Precisament, la variació del maig és la més intensa des del mateix mes del 2022.
En un any, les llistes dels serveis d’ocupació s'han aprimat en 11.892 persones (-3,72%).