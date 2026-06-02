El Pla Educatiu d’Entorn celebra 20 anys a Terrassa

L’Ajuntament de Terrassa, el Departament d’Educació i Formació Professional i el conjunt de serveis, centres i entitats que formen part del Pla Educatiu d’Entorn (PEE) de Terrassa commemoren enguany el 20è aniversari d’aquest programa. Al llarg de dues dècades, el PEE ha anat ampliant progressivament el seu abast territorial i la participació d’agents educatius i socials, impulsant programes i activitats que han beneficiat desenes de milers d’alumnes de la ciutat.
Per celebrar aquesta efemèride, aquest dilluns s'ha dut a terme un acte commemoratiu al Teatre Principal. També s’ha produït una exposició i una sèrie de vídeos que recullen la trajectòria del programa. "Aquest acte d'avui ha estat intens i ple de moments que ens han permès posar en valor tota la feina feta des del 2005 al servei de les necessitats educatives de l'alumnat de primària i secundària de la nostra ciutat", ha destacat la tinenta d’alcalde de Promoció Econòmica i Educació, Meritxell Lluís, en el seu discurs durant l’esdeveniment.
Els plans educatius d’entorn són un conjunt de programes d’àmbit local orientats a promoure l’èxit educatiu, desenvolupats arreu de Catalunya gràcies a la cooperació dels municipis i el Departament d'Educació i Formació Professional. Aquests plans tenen com a objectiu afavorir la cohesió social a través de l’equitat, l’educació intercultural, el foment de la convivència i la promoció de la llengua catalana. Per assolir aquestes finalitats, impulsen activitats i programes educatius fora de l’horari lectiu, amb una atenció especial a l’accés de l’alumnat més vulnerable a l’educació no formal, considerada un element clau per garantir la igualtat d’oportunitats.
A Terrassa, el PEE es va iniciar el curs 2005-2006 amb la participació de cinc centres educatius dels districtes 2 i 6. Amb els anys, el programa ha anat incorporant nous centres i també altres agents educatius i socials, d’acord amb un dels seus principis fonamentals: entendre l’educació com una responsabilitat compartida per tota la societat, més enllà del sistema educatiu. Actualment, el PEE de Terrassa integra 67 centres educatius, entre escoles d’educació infantil i primària, instituts, centres de formació de persones adultes i escoles d’educació especial. Precisament, durant els dos darrers cursos s’hi han incorporat les tres escoles d’educació especial de la ciutat, fet que ha convertit Terrassa en el primer municipi de Catalunya a incloure aquest tipus de centres dins del Pla Educatiu d’Entorn.
"Ens hem fixat com a objectius acompanyar tot l'alumnat cap a l'èxit educatiu i fomentar la cohesió social, a través de l'equitat, la llengua catalana, l'educació intercultural i el foment de la convivència", ha afegit Lluís, ressaltant el compromís del programa amb els sectors socials més desfavorits. La regidora també ha subratllat que "el Pla Educatiu d’Entorn actua com un catalitzador de les connexions territorials i el treball comunitari. L’educació es duu a terme a tots els àmbits de la vida i ens interpel·la a totes i cadascuna de les persones que formen part d’una comunitat".
Aquests 67 centres representen prop del 75% dels centres educatius de la ciutat i estenen l’acció del PEE a tots els districtes. Paral·lelament, el pla ha sumat al llarg dels anys la participació de 21 entitats, principalment de l’àmbit del lleure, i de 84 equips professionals de serveis públics de la ciutat (CAP`s, Serveis Socials, etc.). En conjunt, les diferents comissions territorials del PEE reuneixen actualment 172 agents implicats.
Meritxell Lluís ha conclòs l’acte agraint a totes les entitats els 20 anys de feina i ha volgut destacar "el treball conjunt i la alineació dels objectius entre l’Ajuntament de Terrassa i el Departament d'Educació en la co-gestió i el co-lideratge del Pla Educatiu d’Entorn, així com la implicació dels equips tècnics i la participació del teixit associatiu de la ciutat".
Exposició i vídeos commemoratius
Per commemorar els 20 anys del programa, l’Ajuntament de Terrassa ha produït una exposició sobre l’evolució del Pla Educatiu d’Entorn, amb la col·laboració del Departament d’Educació i Formació Professional. La mostra es podrà visitar del 8 al 19 de juny al Centre Cívic Montserrat Roig i, a partir del setembre, quedarà a disposició dels centres educatius que la vulguin acollir. L’exposició s'ha presentat aquest dilluns a la tarda al Teatre Principal, en el marc de l’acte commemoratiu de l’aniversari.
A més, l’Ajuntament ha produït una sèrie de vídeos que recullen els testimonis de persones vinculades al Pla Educatiu d’Entorn al llarg d’aquests 20 anys. Aquesta iniciativa s’ha desenvolupat amb la col·laboració del Departament d’Educació i Formació Professional i de cinc centres educatius de la ciutat: Escola Abat Marcet, Escola Font de l'Alba, Escola Sant Llorenç i Escola Ramon i Cajal, així com l’Institut Escola Feixes.