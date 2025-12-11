Apareix un esvoranc al carrer de Beethoven

La xarxa de col·lectors de Terrassa suma un nou punt conflictiu. El tinent d’alcalde de Territori, Xavier Cardona, ha confirmat en l’última comissió informativa de Territori l’aparició d’un esvoranc al carrer de Beethoven. Aquest se suma als problemes detectats en altres punts de la ciutat i ha obligat el consistori a activar-se d’urgència donada la importància de la via per a la mobilitat interna entre barris.
“Al carrer de Beethoven hem tingut un altre esfondrament i estem treballant tan ràpidament com podem per intervenir-hi”, ha afirmat Cardona, que ha destacat la importància d’aquest punt que “comunica Ca n’Aurell amb Can Boada” i la necessitat de restablir la normalitat. Tot i això, ha advertit que “la tramitació és molt garantista”. A la mateixa zona hi ha un projecte de reparació valorat en 241.072 euros per solucionar els despreniments a l’estructura del pas sota la via de Rodalies.
La comissió també ha servit per posar data a la reparació definitiva de l’enfonsament del carrer Ample, entre els carrers de Girona i Doctor Ferran, provocat pel col·lector.
Les màquines no entraran a treballar fins a la primavera. "El procés de contractació i redacció del projecte és molt més lent i feixuc que l’obra en si”, ha admès Cardona, qui ja ha traslladat el calendari als veïns. La previsió municipal és licitar l’actuació a principis d’any per poder iniciar les obres al maig. Malgrat l’espera, l’execució serà ràpida. “Si comencem al maig, acabarem al juny. L’obra serà curta”, ha assegurat el tinent d’alcalde. D’aquesta manera, l’Ajuntament es compromet a tenir resolta la incidència del carrer Ample dins del primer semestre del 2026.