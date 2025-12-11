Detingut un home a Terrassa per exhibicionisme en un parc infantil

La Policia Municipal de Terrassa ha detingut aquesta setmana un home acusat d’haver-se mostrat de manera explícita en un parc infantil del Districte 2, segons ha avançat ElCaso.cat. Els fets van tenir lloc en una hora de màxima afluència, just després de la sortida de l’escola, quan l’espai estava ple de famílies i infants.
Segons la informació publicada per ElCaso.cat, l’alerta la va donar un ciutadà que va trucar a la policia en veure que un individu exhibia el seu cos davant d’altres persones en un entorn particularment sensible com és un parc de jocs. Quan les patrulles van arribar, l’home ja havia marxat, però els agents van recollir les declaracions de diversos testimonis i van obtenir una descripció precisa del sospitós.
Amb aquesta informació, la Policia Municipal va activar un dispositiu de cerca a la zona. Pocs minuts després, els agents van localitzar en un espai pròxim un home que coincidia físicament amb les descripcions facilitades per pares i mares que havien presenciat la situació. Un cop identificat, va ser detingut com a presumpte autor d’un delicte d’exhibicionisme i traslladat a comissaria, on va quedar a l’espera de passar a disposició judicial. Segons el mateix mitjà, la policia no ha facilitat dades sobre l’edat, la nacionalitat ni els possibles antecedents del detingut.
El Codi Penal estableix que l’exhibicionisme davant tercers, i especialment en presència de menors, és una conducta que atempta contra la llibertat sexual i que pot comportar una pena de sis mesos a un any de presó, o bé multes d’entre dotze i vint-i-quatre mesos, en funció de la gravetat i de les circumstàncies personals de l’autor.