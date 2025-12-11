Circutor impulsa la 5a edició de la ruta solidària en vehicle elèctric a favor de La Marató de TV3

Circutor tornarà a combinar electromobilitat i solidaritat amb la cinquena edició de la seva activitat solidària a favor de La Marató de TV3, enguany dedicada a la recerca contra el càncer. La iniciativa proposa als participants conduir un vehicle 100% elèctric en un recorregut de 30 quilòmetres i aportar 1 euro per cada quilòmetre, quantitat que l’empresa duplicarà amb una donació equivalent a la recaptació final.
L’activitat, oberta tant a personal del grup com al públic general, tindrà lloc dissabte 14 de desembre, entre les 10 i les 13 hores, amb sortida i arribada a la seu central de Circutor a Viladecavalls (Vial Sant Jordi s/n). Els participants conduiran models elèctrics actuals cedits per concessionaris de la comarca. Cada torn tindrà una durada aproximada d’una hora i l’assignació de vehicle es farà per sorteig.
Per prendre part en la iniciativa, serà necessari acreditar el permís de conduir i signar una declaració responsable. Alguns models poden requerir una edat mínima o una antiguitat concreta del carnet. A cada vehicle hi podran viatjar fins a tres acompanyants, a més d’un voluntari de l’organització que oferirà explicacions sobre la conducció elèctrica i la ruta.
A més dels trajectes en cotxe, Circutor proposa convertir la jornada en un matí familiar amb activitats paral·leles i obertes a tothom: xocolatada calenta escalfada amb energia solar, un taller infantil “Els colors del sol” a càrrec d’Intiam Ruai, observacions solars amb telescopis gràcies a l’Agrupació Astronòmica de Terrassa i una demostració de conversió elèctrica de motocicletes Vespa a càrrec de 31 Primaveras.
Les inscripcions ja estan obertes al web de Circutor i s’assignen per ordre de registre. L’empresa també fa una crida a persones voluntàries que vulguin col·laborar en l’organització de l’esdeveniment, que poden contactar-hi via comunicacion@circutor.com.