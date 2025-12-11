Terrassa reforça el seu lideratge en la planificació de la xarxa elèctrica a la jornada anual de l’Amep

Terrassa ha tingut avui un paper destacat a la jornada tècnica i assemblea general de l’Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública (Amep), que se celebra al Palau Firal i de Congressos de Tarragona. La ciutat, que va impulsar la creació de l’entitat i n’ha exercit la presidència des del 2021, ha contribuït també a l’organització de la trobada, que aplega municipis i entitats d’arreu del país.
L’esdeveniment inclou dues taules rodones centrades en els principals reptes de futur de la distribució elèctrica. La primera analitza com encarar la planificació de la xarxa de cara al 2050, mentre que la segona se centra en l’accés dels ajuntaments a la informació de la xarxa de distribució. La cloenda la farà la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llaurador.
En el marc de l’assemblea, Terrassa destaca la feina feta per l’Amep durant el darrer exercici i el paper estratègic del món local en la transició energètica. L’entitat ha presentat l’informe de gestió de 2025 i ha aprovat el pla d’actuació i el pressupost de 2026. També s’hi ha ratificat l’adhesió de la Diputació de Girona i dels ajuntaments de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, fet que eleva l’associació fins a 119 municipis, 3 entitats, 2 diputacions i una EMD.
Des de la seva constitució el 2021, Terrassa ha consolidat un lideratge dins l’Amep amb l’objectiu de promoure la titularitat pública de la xarxa de distribució i reforçar-ne el control local. L’entitat reivindica el seu rol d’interlocució amb la Generalitat i impulsa estudis de referència. L’últim, dedicat a l’accés municipal a la informació de la xarxa, proposa millores per incrementar la transparència i la supervisió de les empreses distribuïdores.