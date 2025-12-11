Terrassa activa el dispositiu especial de seguretat de Nadal amb més presència policial als carrers

La Policia Municipal de Terrassa ha activat el dispositiu especial de seguretat per les festes de Nadal, que s’allargarà fins al 7 de gener de 2026. L’operatiu, que es desplega en coordinació amb diversos serveis municipals, intensificarà la presència policial als carrers amb especial atenció als caps de setmana i vigílies de festius, períodes de màxima afluència a les zones comercials i als espais de celebracions nadalenques.
Segons ha explicat el tinent d’alcalde de Territori i regidor de Seguretat, Xavier Cardona, l’increment de persones a la via pública i l’augment de desplaçaments en vehicle fan necessari “un pla especial que reforci la prevenció, la seguretat i la mobilitat a tota la ciutat”.
El Pla Especial de Nadal mobilitza les unitats de Vigilància Territorial, Policia Administrativa i Planificació, Policia de Barri, Motoristes i Suport Operatiu i Prevenció. L’operatiu se centra en dos objectius principals: d’una banda, reforçar la seguretat i la prevenció; de l’altra, garantir la mobilitat i la seguretat viària.
En l’àmbit de seguretat, la Policia Municipal augmentarà la presència als eixos comercials, actuarà per evitar furts —especialment de carteres i dispositius mòbils en zones d’aglomeració—, controlarà la venda ambulant il·legal i mantindrà contacte directe amb els comerços per detectar possibles problemes durant la campanya.
Pel que fa a la mobilitat, el dispositiu reforçarà el control d’estacionaments prohibits, la vigilància de l’ús inadequat dels vehicles de mobilitat personal (VMP), la regulació del trànsit en punts sensibles i els controls preventius d’alcoholèmia.
La Policia Municipal també ha compartit recomanacions per evitar furts i incidències: mantenir les pertinences a la vista, portar la bossa ben tancada, no exhibir diners, vigilar els objectes en fires i mercats i extremar la precaució en compres per internet. A les llars, es recomana no donar senyals d’absència durant les vacances.
En cas de ser víctima o testimoni d’un fet delictiu, la policia recorda que cal trucar immediatament al 092.