Terrassa ha tancat el 2025 com el quart any més calorós dels registres, amb una temperatura mitjana anual de 17,2 graus, 1,7 per sobre del valor habitual, segons dades de l’estació meteorològica de la UPC, gestionada per l’exprofessor Josep Maria Gibert. Tot i un desembre molt plujós, les temperatures han tornat a situar-se clarament per sobre de la mitjana, consolidant una tendència que es repeteix els darrers anys. El mes de juny va ser especialment extrem, amb rècords absoluts de calor.
Fins i tot en els períodes amb més precipitacions, la suavitat tèrmica ha estat protagonista. El desembre, per exemple, va registrar una temperatura mitjana de 10,4 graus, gairebé dos per sobre del normal. “El fet que plogui no és sinònim que faci fred”, recorda el meteoròleg i comunicador terrassenc Jordi Montserrat, que atribueix aquestes temperatures a la influència dels vents de llevant i xaloc, que transporten cap a terra la temperatura acumulada al mar, encara a 13 o 15 graus.
Un any més plujós del normal, però no excepcional
En paral·lel a aquest context de calor persistent, el 2025 ha estat també un any més humit de l’habitual a Terrassa. Al llarg de l’any s’han recollit 811 litres per metre quadrat, un 27% més que la mitjana històrica, situada al voltant dels 640 litres anuals. Malgrat que durant la primavera es va especular amb la possibilitat que l’any acabés entre els més plujosos dels registres, finalment no s’ha assolit cap rècord. “Tal com queda el còmput de gener a desembre, és un any clarament més humit del normal, però no extraordinari”, explica Josep Maria Gibert.
Aquest excés de pluja s’ha concentrat en només quatre mesos: març, juliol, setembre i desembre. El març va ser especialment plujós, així com les tempestes intenses de l’estiu i els temporals de finals d’any. En canvi, cinc mesos —gener, juny, agost, octubre i novembre— han estat molt secs, mentre que abril i maig s’han situat dins la normalitat.
Les xifres del 2025 són molt similars a les del 2024, quan es van recollir 819 litres, després del trienni 2021-2023, el més sec dels darrers temps. Tot i aquesta recuperació puntual, Gibert adverteix que l’augment de les precipitacions no garanteix una estabilitat a llarg termini, especialment en un context marcat per temperatures cada cop més elevades.