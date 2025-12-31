Cerclemón lliura dues grans caixes plenes de joguines a la campanya de la Creu Roja

Cerclemón va fer efectiu dimarts el lliurament de les joguines recollides entre els seus socis el marc de la campanya de la Creu Roja Joventut “Els seus drets en joc”, una iniciativa destinada a garantir l’accés al joc dels infants de famílies en situació de vulnerabilitat. La donació, canalitzada a través de la Cecot, manté les expectatives de l’any passat, amb dues grans caixes de cartró plenes de joguines noves.
L’acció ha comptat amb la participació de socis, empreses associades i personal de la Cecot, i consolida una col·laboració que Cerclemón - Cecot impulsa des de fa prop d’una dècada. En els darrers quatre anys, l’entitat ha ampliat la base de col·lectius donants més enllà del Cercle de Joves Empresaris, obrint la participació al conjunt del teixit associat i a la plantilla de l’organització.
El lliurament de les dues caixes de joguines recollides enguany es va fer a la seu de la Cecot, amb la presència de la presidenta de Cerclemón, Marta Sánchez Ugart, i altres membres de la comissió així com de representants de la Creu Roja. Durant l’acte es va posar en valor el joc com a element essencial per al desenvolupament emocional, educatiu i social dels infants, especialment en unes dates tan significatives com les festes nadalenques.
Les joguines recollides compleixen els criteris establerts per la campanya: són noves, no bèl·liques, no sexistes i sostenibles, i promouen valors com la cooperació, el respecte i la tolerància. La iniciativa s’emmarca en l’article 31 de la Convenció dels Drets de l’Infant, que reconeix el dret al joc i a l’esplai com un dret fonamental.
La campanya de joguines de la Creu Roja Joventut arriba enguany a la seva 34a edició i es desplega amb l’objectiu que cap infant es quedi sense una joguina adequada.