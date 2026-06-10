Aquest és el programa d'activitats de la festa major del barri de Roc Blanc

Roc Blanc es prepara per tornar a omplir-se de vida amb la celebració de la seva festa major, una cita ja consolidada al calendari del barri que reunirà veïns i visitants del 12 al 14 de juny. El parc de Roc Blanc es convertirà en el principal punt de trobada d’un cap de setmana intens, amb una programació pensada per combinar lleure, cultura popular, esport i música en directe per a totes les edats.
Divendres, 12 de juny
La festa començarà divendres a les 17 hores amb l’encesa de la fira al Parc Roc Blanc i una exhibició de "Kick Kids" a càrrec deñ Roc Blanc Gym. A les 18 hores, els Diables de la Maurina protagonitzaran una cercavila amb sortida des de la plaça Roc Blanc, mentre que el Casal acollirà una actuació dels Comediants de la Maurina sota el format de “taquilla inversa”. La tarda continuarà amb una exhibició de ball de "Flawless Dance School" a les 19 hores.
Un dels moments destacats de la jornada arribarà a les 20 hores amb el pregó de Festa Major, que anirà a càrrec de Marta Barenys i Victoria Moda Flamenca. Tot seguit, a les 21 hores, serà el torn de l’actuació musical de Toni Torres. La nit continuarà amb el concert del grup D9 a les 22.30 hores i finalitzarà amb la sessió musical de DJ Vivezz a partir de les 00.30 hores.
Dissabte, 13 de juny
La jornada de dissabte arrencarà a les 10.30 hores amb una exhibició de les "Chicas de Oro", una de les activitats impulsades des del Casal del barri. A partir de les 11 hores, el Parc Roc Blanc concentrarà diverses propostes simultànies, entre les quals destaquen el torneig de bàsquet 3x3, un concurs de ping-pong, activitats infantils i una exhibició de Zumba Kids a càrrec de Roc Blanc Gym.
A les 12.30 hores, els més petits podran refrescar-se amb una festa de l’escuma. Ja a la tarda, la dansa tornarà a ser protagonista amb una exhibició de country a les 18 hores, una masterclass de zumba a les 19 hores i una sessió de batxata, salsa i roda cubana a les 19.45 hores, totes elles vinculades a les activitats del Casal. La música en directe tancarà la jornada amb l’actuació del grup "Black & Decker" a les 22 hores.
Diumenge, 14 de juny
La festa major arribarà al seu darrer dia diumenge amb una vessant solidària. A les 10 hores tindrà lloc la cursa solidària per la histiocitosi, amb inscripcions prèvies a través del web del Club Egara. A les 12.30 hores, el parc de Roc Blanc acollirà un concurs de mascotes, amb inscripcions obertes des de les 11.30 hores.
La tradicional botifarrada popular reunirà veïns i visitants a les 14 hors, en un dels actes gastronòmics més esperats de la celebració. A la tarda, la música tornarà a ocupar l’escenari principal amb l’actuació d’Emi Santos a les 19 hores. Finalment, la celebració clourà a les 21 hores amb una cantada d’havaneres i rom cremat.