Aquestes són les activitats programades per a la festa major del barri de Can Boada del Pi

El barri de Can Boada del Pi es prepara per viure una nova edició de la seva Festa Major amb un programa ple d’activitats per a totes les edats. Del 12 al 14 de juny, el carrer de la Masia amb la Ronda de Ponent es convertirà en l’escenari principal d’una celebració que combinarà música en directe, propostes infantils, gastronomia popular i espectacles pensats per a tota la família.
Divendres, 12 de juny
La festa començarà divendres a les 19.30 hores amb el pregó inaugural, que anirà a càrrec de Raquel Puebla, presidenta de Drac i Bruixes, acompanyada per Jesús i Benito. Tot seguit, a les 20 hores, els participants de les activitats del Casal Lluís Companys oferiran una exhibició de ball. La música continuarà a les 22.30 hores amb el concert de Carlos Reiloba, mentre que la primera jornada es tancarà a partir de les dotze de la matinada amb una discomòbil.
Dissabte, 13 de juny
La programació de dissabte arrencarà a les 11.30 hores amb una gimcana i activitats infantils organitzades per Drac i Bruixes i l’associació Tu Tries. A les 12 hores tindrà lloc una guerra d’aigua per refrescar la jornada, seguida de la tradicional pernilada musical i del concurs de truites.
La tarda estarà especialment dedicada als més petits amb l’espectacle de La Patrulla Canina a les 18 hores. A continuació, el Casal acollirà una sessió de ball de saló dins l’activitat “Can Boada Balla”, mentre que a les 19.30 hores serà el torn de l’espectacle de "Las Guerreras K-Pop". El vespre continuarà amb un karaoke a les 21 hores i una barbacoa popular mitja hora més tard. La música tornarà a ser protagonista a les 23 hores amb el concert d’Abel Cabello, abans que la discomòbil prengui el relleu a partir de les 00.30 hores.
Diumenge, 14 de juny
La festa del barri arribarà al seu darrer dia diumenge amb una xocolatada popular a les 11 hores. Més tard, els infants podran gaudir d’una festa de l’escuma, mentre que a les 13 hores es repetirà la popular guerra d’aigua. La tradicional paella popular reunirà veïns i visitants a les 14 hores en un dels actes més participatius del cap de setmana.
Finalment, la celebració es clourà a les 19 hores amb el concert de fi de festa al Casal del Coro, a càrrec de "Raíces de Andalucía".