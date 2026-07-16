La CUP descarta presentar-se a les eleccions de Terrassa del 2027: "Tornem als orígens i al carrer"

La CUP de Terrassa no es presentarà a les eleccions municipals del 2027 en considerar que “no es donen les condicions”. L’objectiu és enfortir el projecte des de la base per construir una alternativa anticapitalista, deixant clar que “l’opció més responsable i més sincera amb la gent de Terrassa no és presentar una candidatura per inèrcia”, sinó obrir una nova etapa fora de l’Ajuntament per reforçar l’esperit assembleari i les aliances socials.
Així ho han explicat aquest dijous en roda de premsa Aina Moragón i Jaume Bofill, candidat el 2023. Moragón ha defensat que una llista ha de ser un projecte col·lectiu i arrelat a les entitats dels barris. En aquest sentit, Bofill també ha remarcat que la decisió s’ha pres des de la responsabilitat. “Entenem que la Candidatura d’Unitat Popular no pot ser només una papereta ni només pot ser un conill que traiem del barret quan surten els dies de les eleccions”, ha assegurat.
La CUP, que va aconseguir representació per primera vegada a l’Ajuntament de Terrassa el 2015 i que no en va obtenir als últims comicis, celebra el repunt de les mobilitzacions postpandèmia i acusa el govern local d’”apropiar-se” de les iniciatives veïnals i fomentar “la desmobilització”. “La ciutat ha tingut un govern més preocupat per la imatge a les xarxes que per exercir la seva feina”, ha sentenciat Moragón. Tot i veure factible bastir una llista, l’assemblea prefereix treballar des del Casal Popular la Tafanera i les dinàmiques polítiques de base.
"Tornem a les places"
La formació ha llançat un missatge de fermesa per garantir que mantindrà viva l’activitat política. “La CUP no desapareix, la CUP no callarà i torna als orígens, torna al carrer i a les places”, ha advertit Bofill, fent una crida a seguir lluitant contra l’extrema dreta i defensar l’habitatge. A més, els cupaires han reivindicat l’oposició feta històricament des de fora de l’Ajuntament en qüestions com la pista de gel o els menjadors escolars. Ara faran un pas al costat per fer “guaret” i deixar que “la terra floreixi per si sola”. Bofill i Moragón han reivindicat que l’acció política transformadora neix al carrer, “i no pas limitant-se a votar cada quatre anys”.