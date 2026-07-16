La candidatura de la Seu d’Ègara a la Unesco centra la visita de la consellera Sònia Hernández

La candidatura de la Seu d’Ègara perquè sigui reconeguda com a Patrimoni Mundial de la Unesco ha estat un dels grans eixos de la visita institucional que la consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha fet aquest matí a Terrassa. La representant de la Generalitat ha visitat el conjunt monumental i ha pogut conèixer sobre el terreny tant l’estat actual del recinte com el projecte del futur Centre d’Interpretació i de Visitants. Aquesta infraestructura es troba encara en vies de desenvolupament per reforçar la divulgació i la projecció d’un espai que el consistori considera clau en les aspiracions de Terrassa per obtenir el reconeixement de la Unesco.
El tinent d’alcalde de Projecció de la Ciutat, Joan Salvador, s’ha mostrat satisfet després de la trobada i ha assegurat que "la visita de la consellera de Cultura ha estat molt positiva i ens ha permès compartir alguns dels projectes culturals estratègics de la ciutat". Sobre la Seu d’Ègara, ha explicat que "li hem pogut mostrar de primera mà l’estat actual del conjunt i explicar-li el projecte del futur centre de visitants, una iniciativa que ha despertat molt interès". La comitiva també ha conegut de prop l’exposició del projecte Patrimoni d’Art Digital Social (PAD Social), una mostra que recull el treball creatiu desenvolupat durant les darreres tres setmanes per un grup de joves artistes de la Fundació Prodis sota la direcció de l’artista digital Sofía Ramírez.
Segons Salvador, "com a coneixedora i experta de l’àmbit cultural, la consellera ha valorat molt positivament el plantejament de la Seu d’Ègara", fet que, al seu parer, confirma "el gran potencial que té aquest projecte per reforçar la projecció patrimonial i cultural de Terrassa".
La reunió institucional entre l’alcalde, Jordi Ballart, i la consellera també ha servit per abordar altres actuacions prioritàries en matèria d’equipaments culturals. Entre aquestes, les futures biblioteques dels districtes 5 i 7, dues reivindicacions històriques dels barris. La del Districte 5 ja disposa del projecte redactat, mentre que la del Districte 7 forma part de les actuacions incloses en la proposta del Pla de Barris presentada per l’Ajuntament. "Hem traslladat la voluntat de continuar explorant totes les oportunitats de finançament disponibles, ja que la inclusió en aquest programa no exclou la possibilitat d’optar a altres convocatòries d’ajuts", ha assenyalat Salvador.
La visita també ha inclòs una parada al Parc Audiovisual de Catalunya i una altra a l’Arxiu Comarcal del Vallès Occidental - Arxiu Històric de Terrassa, on la consellera ha participat en l’acte institucional del Fons Pere Duran Vall-Llossera.