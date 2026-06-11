Aquestes són les activitats programades per a la festa major del barri de Vallparadís

La Festa Major de Vallparadís tornarà a convertir el barri a la vora del parc més gran de la ciutat, en un gran espai festiu i de trobada veïnal. Del 12 al 14 de juny, places i carrers del barri acolliran una programació diversa impulsada per les entitats i el teixit associatiu de la zona, amb actes pensats per a tots els públics.
Divendres, 12 de juny
La celebració començarà divendres a les 20 hores amb el pregó d’inici de festa a càrrec de John Donoghue, músic i veí de Vallparadís, a la plaça 11 de Setembre. Tot seguit, a les 20.30 hores, tindrà lloc el tradicional sopar de carmanyola, amb servei de barra per als assistents. La música serà protagonista a la nit amb el concert de Mar Expósito i una sessió de discjòquei amenitzada per Audioevents a partir de la mitjanit.
Dissabte, 13 de juny
La jornada de dissabte arrencarà a les 10 hores amb una xocolatada popular, gentilesa de SomVallparadís, i amb activitats infantils i jocs d’aigua al carrer Sant Antoni Maria Claret. Mitja hora més tard, la Mulassa de Terrassa oferirà una actuació a la plaça 11 de Setembre, mentre que també s’iniciaran les jornades de Paleo Training i una trobada d’Urban Sketchers per dibuixar racons del barri.
Entre les 11 i les 13 hores, els participants podran descobrir la història de Vallparadís a través de les visites guiades “Coneix Vallparadís”, una proposta que compta amb la col·laboració de diverses entitats patrimonials de la ciutat. Paral·lelament, la plaça 11 de Setembre acollirà activitats esportives dirigides per Gloriet Studio i Cross Training La Parca. A les 12 hores serà el torn d’un vermut musical amb DJ.
Després de la singular “migdiada popular” programada a les 14 hores, la tarda continuarà amb el joc familiar de pistes “Els secrets de Vallparadís”, entre les 17 i les 19 hores. A les 18.30 hores, el Bar Culla acollirà un concert de música irlandesa amb The Wee Band, mentre que a les 19.30 hores el Mag Kao oferirà un espectacle de màgia a la plaça 11 de Setembre. La jornada es completarà amb una botifarrada popular a les nou i el concert del grup "POP 60" a les 22.30 hores, seguit d’una nova sessió de DJ a partir de la mitjanit.
Diumenge, 14 de juny
Diumenge començarà amb ritme gràcies a la batukada de Batukafonts, que a les 10 hores recorrerà diversos carrers del barri fins a la plaça 11 de Setembre. També a les 10.30 hores hi haurà una ruta de motos clàssiques organitzada amb la col·laboració de Soulvespa Scooter Club Terrassa, així com tallers infantils i un esmorzar popular ofert per SomVallparadís.
Les visites guiades “Coneix Vallparadís” tornaran a celebrar-se entre les 11 les 13 hores. Al migdia, a les 12 hores, els amants del motor podran gaudir d’una concentració de scooters clàssics acompanyada de la música dels DJ del Vallparadís Soul Syndicate. La tradicional paella popular reunirà els participants a les dues de la tarda en un dinar de germanor a la plaça 11 de Setembre.
La Festa Major es clourà a la tarda amb una gran rifa de productes cedits pels comerços col·laboradors del barri