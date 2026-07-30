El campus de Terrassa de la UPC rep una inversió de més de 70.000 euros

El campus de Terrassa de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) rebrà una inversió de 70.936 euros per ampliar la seva infraestructura de computació d'alt rendiment. L'actuació forma part dels ajuts concedits per l'Agencia Estatal de Investigación (AEI) en la convocatòria d'Adquisició d'Equipament Científic-Tècnic 2025, que destina prop de 750.000 euros a quatre projectes de la universitat per reforçar les seves infraestructures de recerca.
La inversió arribarà al Centre Tecnològic de Transferència de Calor (CTTC), ubicat al campus de Terrassa, que ampliarà la seva capacitat de càlcul amb deu nous nodes de computació, que aportaran 22,5 teraFLOPS de potència, i quatre nodes més basats en arquitectura ARM, que afegiran 9,6 teraFLOPS addicionals.
La nova infraestructura s'instal·larà en un espai bioclimàtic, capaç de reduir fins a un 80% el consum energètic destinat a la climatització. L'equipament donarà servei a grups de recerca de disciplines com la dinàmica de fluids computacional, la biotecnologia, la ciència dels materials, l'acústica, l'aeronàutica o la física computacional, amb l'objectiu de millorar la capacitat de desenvolupament de projectes científics i tecnològics.
Els ajuts de l'AEI cobreixen el 40% del cost dels equipaments, mentre que el 60% restant, prop d'un milió d'euros, serà assumit pels centres, els grups de recerca i la mateixa UPC. En total, la universitat ha obtingut 749.992 euros per impulsar quatre iniciatives estratègiques.
A banda del projecte del campus de Terrassa, les inversions també permetran incorporar un microscopi de reconstrucció tridimensional a escala nanomètrica al Centre en Ciència i Enginyeria Multiescala (CCEM), crear la primera plataforma institucional d'intel·ligència artificial de la UPC i ampliar el Centre Específic de Recerca de l'Hidrogen (CER-H2), que comptarà amb el laboratori d'hidrogen de més potència d'Espanya.
Segons explica la universitat, aquestes actuacions s'emmarquen en el Pla Estratègic de Recerca i Transferència de Coneixement 2025-2028, que aposta per potenciar les infraestructures científiques singulars com a eina per consolidar el lideratge investigador de la UPC i afavorir la transferència de coneixement cap al teixit productiu.