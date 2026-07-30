Els Minyons sumen dins la candidatura unitària per liderar la Coordinadora de Colles Castelleres

Els Minyons de Terrassa formaran part de la candidatura unitària que optarà a dirigir la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya (CCCC). La colla terrassenca s'ha aliat amb els Castellers de Vilafranca, la Colla Vella dels Xiquets de Valls, la Colla Joves Xiquets de Valls i la Colla Jove Xiquets de Tarragona per impulsar un projecte conjunt amb l'objectiu de marcar el futur de l'entitat que representa el món casteller.
En un comunicat conjunt fet públic aquest dijous, les cinc colles expliquen que la decisió és el resultat de diverses reunions de treball celebrades "en un clima de diàleg, consens i voluntat compartida d'impulsar un nou projecte". Asseguren que aquest procés els ha permès arribar a acords sobre els aspectes que consideren "més rellevants i estratègics" per al futur immediat de la gestió de la Coordinadora i, en conseqüència, del conjunt del fet casteller.
Les colles avancen que pròximament presentaran públicament el projecte i les seves principals línies d'actuació. També manifesten la voluntat que la candidatura sigui oberta i conviden la resta de colles a sumar-s'hi per "contribuir a reforçar la CCCC i afrontar, des del consens i la suma d'esforços, els reptes de futur del món casteller".
La candidatura reuneix cinc de les colles més destacades del panorama casteller català, entre les quals hi ha els Minyons de Terrassa, que aspiren a tenir un paper protagonista en la nova etapa de la Coordinadora.