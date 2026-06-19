Arriba la primera onada de calor en una revetlla de Sant Joan d’alt risc d’incendi: "Màxima preocupació"

La coincidència de la primera gran onada de calor de l’estiu amb la celebració de la revetlla de Sant Joan ha encès totes les alarmes a Catalunya. Protecció Civil de la Generalitat ha fet una crida urgent al "seny" i a la "col·laboració ciutadana" davant d’un cap de setmana meteorològicament molt complex, que ha obligat a activar l'alerta del Pla PROCICAT per calor intensa.
Per la seva banda, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ja ha emès per diumenge el primer avís de situació meteorològica de perill per calor de l'any.
A Terrassa, els termòmetres començaran a enfilar-se de forma notable aquest dissabte, 20 de juny, quan s’espera una màxima de 33 graus, especialment concentrada entre les dues i les quatre de la tarda. El pic d'aquest episodi a la cocapital vallesana s'assolirà diumenge, 21 de juny, jornada en què el Meteocat preveu que es toqui sostre amb 35 graus al voltant de les dues del migdia.
La calorada no donarà treva durant l'inici de la setmana: tant dilluns 22 com el dimarts 23, dia de la revetlla, les temperatures es mantindran estables en unes màximes de 33 graus.
Aquesta situació es veurà greument agreujada per un factor ambiental: l'arribada d'una massa de pols sahariana en suspensió. Segons ha alertat el Meteocat, aquest polsim dificultarà notablement el descens de les temperatures durant la nit, afavorint la proliferació de nits tropicals i tòrrides. A gran part del territori, les mínimes nocturnes no baixaran dels 20 °C, i fins i tot podran superar els 25 °C en punts del litoral i el prelitoral, dificultant el descans dels terrassencs.
Davant d’aquestes previsions, la subdirectora general de Protecció Civil, Imma Solé, ha comparegut demanant una implicació directa de la població. Solé ha posat especial èmfasi en la protecció dels col·lectius més vulnerables —com infants, gent gran o persones amb patologies cròniques—, a qui ha instat a no exposar-se directament al sol, evitar qualsevol mena d'esforç físic en les hores de màxima insolació, hidratar-se contínuament i resguardar-se en espais climatitzats o refugis climàtics.
L'altre gran focus de preocupació és el risc d'incendi forestal, catalogat pels Bombers de la Generalitat com un "escenari de risc complex". El cap d’intervenció del cos, Claudi Gallardo, ha manifestat la "màxima preocupació" dels efectius, que redoblaran els esforços durant tot el cap de setmana. Tot i que l'epicentre de l'onada de calor i les temperatures de fins a 40 °C es registraran a les comarques de Ponent i l'interior del país, la combinació de calor, baixa humitat i la sega agrícola eleva el perill a tota la corona metropolitana.
A Terrassa, la vigilància se centrarà de forma estricta en els punts de contacte entre el teixit urbà i la massa forestal, especialment a l'Anella Verda i l'entorn del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac.
De cara a la nit de Sant Joan, Protecció Civil ha recordat que la normativa prohibeix explícitament llançar coets, petards o qualsevol element pirotècnic a menys de 400 metres de terrenys forestals o en zones amb vegetació seca. Les autoritats locals i els Agents Rurals intensificaran la vigilància per garantir el compliment d'aquestes distàncies de seguretat i supervisaran les ubicacions de les fogueres autoritzades.
Finalment, s'ha demanat la coresponsabilitat dels veïns per evitar accions negligents, com llençar burilles, i s'ha recordat la importància de trucar immediatament al telèfon d'emergències 112 si es detecta qualsevol columna de fum o indici de foc al medi natural.