Jambakasala celebra el seu 10è aniversari amb una Jambakoa especial

Jambakasala celebrarà aquest dissabte 20 de juny el seu desè aniversari amb una edició molt especial de la Jambakoa, la festa solidària que cada any reuneix a Terrassa les persones vinculades al projecte de cooperació que l’entitat desenvolupa des del 2016 a Janjanbureh, a Gàmbia.
L’ONG terrassenca commemora una dècada de trajectòria marcada per la col·laboració amb aquesta comunitat gambiana, amb la qual manté una estreta relació des del seu naixement. El projecte va sorgir arran d’un viatge a Gàmbia en què un grup de terrassencs vinculats a l’àmbit social i de la cooperació internacional va coincidir amb joves de Janjanbureh decidits a impulsar iniciatives per millorar el seu poble. D’aquella trobada va néixer Jambakasala, una entitat concebuda per acompanyar i reforçar projectes impulsats per la mateixa comunitat local.
El nom de l’organització prové d’una fulla que les dones embarassades de Gàmbia consumeixen per obtenir força abans del part, una metàfora que sintetitza la filosofia de l’entitat: donar suport perquè les comunitats puguin desenvolupar els seus propis projectes i oportunitats.
Durant aquests deu anys, Jambakasala ha fet realitat diverses iniciatives de desenvolupament comunitari, entre les quals destaca la construcció de la Jambakasala Community Nursery School. L’escola infantil, inaugurada l’any 2020 gràcies a les aportacions de centenars de terrassencs i al suport de l’Ajuntament de Terrassa, s’ha consolidat com un espai educatiu de referència per als infants de Janjanbureh.
L’acció de l’entitat, però, ha anat més enllà de l’àmbit educatiu. En els darrers anys també ha impulsat projectes com els horts comunitaris gestionats per mares de l’escola, una iniciativa que contribueix a reforçar l’autonomia de les famílies i el paper de les dones dins la comunitat.
La celebració del desè aniversari tindrà lloc al llarg de tota la jornada de dissabte amb un programa d’activitats que inclourà propostes infantils, actuacions musicals, una paella popular, un bingo musical i sessions de DJ. La festa començarà a les 11 h amb l’obertura de portes i activitats per als més petits. Posteriorment hi actuaran el percussionista Ouseynou Diagne i la cantautora Sophie Coff, abans de donar pas a la paella popular i a la resta d’activitats previstes fins al tancament de la jornada, a les 20.30 h.
Coincidint amb aquesta efemèride, l’entitat també ha renovat la seva imatge corporativa amb un nou logotip i ha presentat la cançó commemorativa Jambakasala 10 anys, disponible a Spotify. A més, ha posat en marxa un nou sistema de donatius a través de Bizum, amb el codi d’entitat 14450, amb l’objectiu de facilitar la col·laboració ciutadana.
L’aniversari arriba, a més, en un moment de creixement per a l’ONG. Entre els reptes de futur hi ha l’ampliació de l’escola de Janjanbureh i l’acompanyament a la comunitat del poble veí de Sare N’Gai en el projecte de construcció d’un centre mèdic.
“Fer deu anys no és només celebrar una trajectòria; és agrair el suport rebut, renovar compromisos i continuar caminant al costat de Janjanbureh”, destaca l’entitat. “Jambakasala va néixer per acompanyar somnis comunitaris, i Terrassa ha demostrat que sap posar-hi cor, mans i força per fer-los possibles.”