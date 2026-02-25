La Plaça Vella acollirà la 8a Festa Contra el Càncer Infantil amb activitats familiars i una xocolatada solidària

La Plaça Vella es tornarà a omplir de solidaritat el divendres 27 de febrer de 2026 amb la celebració de la 8a Festa Contra el Càncer Infantil, una iniciativa impulsada per Tot per Terrassa que combina activitats lúdiques i culturals amb un objectiu solidari: recaptar fons per a la investigació del càncer infantil.
La jornada s’iniciarà a dos quarts de cinc de la tarda (16.30 hores) i estarà conduïda pel showman terrassenc Omar Oller. El programa inclourà propostes per a tots els públics, com tallers infantils, animació familiar i diverses actuacions musicals i de cultura popular.
Entre els plats forts de la tarda hi ha l’actuació de la cantant terrassenca Sara Roy, així com l’animació infantil de La Cuca Animadora i les actuacions dels Diables de Sant Pere Nord i del Drac Infantil. Com ja és tradició, la festa comptarà també amb una xocolatada solidària, destinada a recaptar fons per a la investigació que es duu a terme a l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.
La programació inclourà igualment la projecció d’un fragment del documental "No tenéis ni **** idea", en què l’entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, parla de la pèrdua de la seva filla Xana, un moment especialment emotiu que busca sensibilitzar el públic sobre l’impacte del càncer infantil en les famílies.
A Catalunya, cada any es diagnostiquen més de 150 casos de càncer infantil en nens i nenes d’entre 0 i 14 anys. Les leucèmies i els tumors del sistema nerviós central són els més habituals. Tot i que els avenços mèdics han permès assolir una taxa de supervivència propera al 80%, encara hi ha tumors amb opcions terapèutiques limitades i tractaments molt agressius.
Des de l’organització es remarca la importància de continuar invertint en recerca per desenvolupar teràpies més eficaces i menys invasives, millorar el diagnòstic precoç i augmentar les taxes de supervivència. Amb aquesta vuitena edició, Tot per Terrassa reafirma el seu compromís amb la solidaritat i convida tota la ciutadania a sumar-se a una tarda plena de música, consciència social i esperança.