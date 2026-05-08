Troben roba falsificada a Terrassa per valor de més de 400.000 euros

Cop a la venda de roba falsificada a Terrassa. La Policia Municipal, en una acció conjunta amb la Guàrdia Civil, ha intervingut 4.045 peces de roba d'imitació al Mercadal de Martí l'Humà de l'avinguda de Béjar. Segons apunta l'Agència Catalana de Notícies (ACN), el material incautat tindria un valor de prop de 442.000 euros.
Concretament, s'han requisat 542 peces de roba interior masculina, 80 de roba interior femenina, 1542 parells de mitjons, 1613 samarretes, 392 pantalons, 131 conjunts esportius, 21 conjunts de vestit i bossa, 29 vestits, 26 jerseis, un banyador, tres jaquetes, 12 samarretes d'equips esportius, 41 bosses, quatre carteres i 200 etiquetes. Totes elles falses.
A la intervenció, que es va dur a terme el passat 29 d'abril, es van inspaccionar sis parades, de les quals es van trobar productes il·legals en cinc d'elles. Arran d'això es va iniciar una investigació a cinc persones a les quals se les acusa de comtre delictes contra la propietat industrial. A més, es van imposar sancions a tres paradistes per venda sense autorització i es va proposar la retirada de la llicència a tres parades més: dues per venda sense autorització i una altra per vendre productes falsificats.
Segons ha informat l'Ajuntament aquest divendres en un comunicat, la Policia Municipal va dur a terme un altre dispositiu dimecres 6 de maig "amb l'objectiu de controlar les principals problemàtiques relacionades amb la venda ambulant no autoritzada". Al nou dispositiu, els agents van intervenir 188 articles més i es va interposar denúncies a tres persones més . En aquest sentit, el regidor de Seguretat, Xavier Cardona, ha avançat que aquest tipus d'actuacions policials se seguiran succeint periòdicament.